В течение суток спасатели ликвидировали 15 пожаров в экосистемах региона
За сутки спасатели выезжали тушить 24 пожара, два из них возникли в результате обстрелов РФ, передают в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.
Россияне били по Харькову, а также Харьковскому району, уточнили пожарные.
«Днем 23 марта в результате атаки врага в г. Дергачи произошел пожар в неэксплуатируемом здании на площади 80 м кв. Без пострадавших», – отметили в ГСЧС.
Утром 24 марта россияне выпустили беспилотник по Основянскому району – там загорелся камыш на площади около 500 квадратных метров.
Кроме того, добавили спасатели, в течение суток ликвидировали 15 возгораний в природных экосистемах. Общая площадь возгорания составила 7,1 гектара.
Популярно
Новости по теме:
- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: возгорания, ГСЧС, обстрелы, пожары;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Если вам интересна новость: «В течение суток спасатели ликвидировали 15 пожаров в экосистемах региона», то посмотрите больше в разделе Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
- • Дата публикации материала: 24 марта 2026 в 07:50;