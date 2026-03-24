В течение суток спасатели ликвидировали 15 пожаров в экосистемах региона

Происшествия 07:50   24.03.2026
Николь Костенко-Лагутина
За сутки спасатели выезжали тушить 24 пожара, два из них возникли в результате обстрелов РФ, передают в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области. 

Россияне били по Харькову, а также Харьковскому району, уточнили пожарные.

«Днем 23 марта в результате атаки врага в г. Дергачи произошел пожар в неэксплуатируемом здании на площади 80 м кв. Без пострадавших», – отметили в ГСЧС.

Утром 24 марта россияне выпустили беспилотник по Основянскому району – там загорелся камыш на площади около 500 квадратных метров.

Кроме того, добавили спасатели, в течение суток ликвидировали 15 возгораний в природных экосистемах. Общая площадь возгорания составила 7,1 гектара.

  • • Дата публикации материала: 24 марта 2026 в 07:50;

