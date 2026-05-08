Трагедия в Харькове: ребенок выпал из окна, травмы оказались смертельные

В ГУ Нацполиции в Харьковской области рассказали: 7 мая получили сообщение о том, что мальчик выпал из окна на проспекте Новобаварском.

Прибыв на место происшествия, копы установили: ребенок проживал в квартире многоэтажного дома вместе с двухлетней сестрой и 29-летней матерью. В день трагедии, пишут правоохранители, она ушла из дома и оставила детей самих.

Мальчик выпал из окна на четвертом этаже. Медики пытались спасти ребенка, однако травмы оказались слишком тяжелыми – он умер в карете «скорой». Мать детей уже задержали.

«По факту происшествия следователи открыли уголовные производства по ст. 166, ч. 3 ст. 135 Уголовного кодекса. Также сведения внесены в ЕРДР по ст. 115 УК Украины с примечанием «несчастный случай». Отдельно проверяется информация о возможном ненадлежащем исполнении служебных обязанностей отдельными должностными лицами», – добавили в полиции.

Все обстоятельства трагедии устанавливают.