Такой жары в мае не было с 1967 года: Харьков побил рекорд

Погода 09:27   08.05.2026
7 мая в Харькове зафиксировали новый температурный рекорд, сообщают в Региональном центре по гидрометеорологии. 

По информации синоптиков, накануне в Харькове было +30,1°С. И такие показатели стали рекордными для этого дня.

Предыдущий рекорд, отметили в центре, зафиксировали в 1967 – тогда столбики термометров показывали +29,7°С.

Отметим, май в этом году удивляет как рекордной жарой, так и рекордным холодом. В Харьковском региональном центре по гидрометеорологии рассказали, что 3 мая в Харькове зафиксировали новый температурный рекорд.  По данным синоптиков, минимальная температура в этот день составила -1°С. Таким образом, в городе зафиксировали новый рекордный минимум. Синоптики отметили: предыдущий рекорд держался довольно долго — такого холодного мая не было уже 61 год. Однако и в 1965 году столбики термометры не опускались ниже нуля — тогда они показывали +1°С.

Автор: Николь Костенко-Лагутина
  • • Дата публикации материала: 8 мая 2026 в 09:27;

