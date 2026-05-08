Такой жары в мае не было с 1967 года: Харьков побил рекорд
7 мая в Харькове зафиксировали новый температурный рекорд, сообщают в Региональном центре по гидрометеорологии.
По информации синоптиков, накануне в Харькове было +30,1°С. И такие показатели стали рекордными для этого дня.
Предыдущий рекорд, отметили в центре, зафиксировали в 1967 – тогда столбики термометров показывали +29,7°С.
Отметим, май в этом году удивляет как рекордной жарой, так и рекордным холодом. В Харьковском региональном центре по гидрометеорологии рассказали, что 3 мая в Харькове зафиксировали новый температурный рекорд. По данным синоптиков, минимальная температура в этот день составила -1°С. Таким образом, в городе зафиксировали новый рекордный минимум. Синоптики отметили: предыдущий рекорд держался довольно долго — такого холодного мая не было уже 61 год. Однако и в 1965 году столбики термометры не опускались ниже нуля — тогда они показывали +1°С.
Читайте также: Трое детей пострадали из-за обстрелов Харьковщины за сутки – Синегубов
Новости по теме:
- Категории: Погода, Харьков; Теги: жара, погода, рекорд, Харьков, Харьковский региональный центр гидрометеорологии;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Если вам интересна новость: «Такой жары в мае не было с 1967 года: Харьков побил рекорд», то посмотрите больше в разделе Погода на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
- • Дата публикации материала: 8 мая 2026 в 09:27;