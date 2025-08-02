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Дефицит осадков и жара: как погода в июле повлияла на урожай на Харьковщине

Общество 15:22   02.08.2025
Виктория Яковенко
Дефицит осадков и жара: как погода в июле повлияла на урожай на Харьковщине

Синоптики Регионального центра по гидрометеорологии подвели итоги июля в Харьковской области и сообщили, как погода повлияла на урожай.

Отмечается, что погодные условия в течение второго месяца лета были неблагоприятными для роста, развития и формирования урожая поздних сельскохозяйственных культур.

«Дефицит осадков в течение вегетационного периода (на подавляющей части области сумма осадков не превышала 60 – 80% за соответствующий период) и повышенный температурный фон в течение июля обусловили существенное ухудшение увлажнения почвы на большинстве площадей области. Такие условия способствовали содержанию и распространению почвенной засухи, которую отмечали на большинстве посевных площадей в Харьковской области, что может негативно сказаться на продуктивности поздних сельскохозяйственных культур», — заявили синоптики.

В течение декады аграрии проводили сбор зерновых, зернобобовых и гречки, добавили в гидрометцентре.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 2 августа 2025 в 15:22;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Синоптики Регионального центра по гидрометеорологии подвели итоги июля в Харьковской области и сообщили, как погода повлияла на урожай.".