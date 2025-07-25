«Жара — наш союзник» — в ВСУ рассказали, о чем просят командование оккупанты📹
В жару на фронте особенно нелегко тем, кто наступает, отметил спикер ОТГ «Харьков» Павел Шамшин. Россияне в полученных аудиоперехватах постоянно просят воды.
«Давайте исходить из того, что Силы обороны Украины, мы, прежде всего, проводим оборонную операцию. А россияне вынуждены идти вперед, позади заградотряды — назад не вернешься. А вы себе представьте, что им еще нужно на себе нести боекомплект, оружие, другую экипировку и так далее. И в таких условиях они уходят в неизвестность. И мы очень часто слышим в перехватах, что российские штурмовики просят свое командование, чтобы они посылали им воду. Потому что в таких условиях вода становится по-настоящему критическим ресурсом. И мы знаем, и тоже слышим это в перехватах, что россияне очень часто не могут дождаться, когда им принесут или привезут эту воду, и вынуждены пить воду из луж. Это безусловно выход, но выход временный, ведь после употребления такой воды очень часто у них возникают проблемы со здоровьем. А когда, простите, у них проблемы с желудком, в таких условиях украинские позиции особо не поштурмуешь. Поэтому при таких обстоятельствах жара – это, безусловно, наш союзник и враг для оккупантов», — прокомментировал Шамшин в эфире нацмарафона.
Видео: национальный телемарафон «Єдині новини»
Летом защитникам Украины определенные сложности создает «зеленка» — буйная растительность, которой на Харьковщине немало.
«Мы видим, что россияне уже давно отказались от тактики больших моторизованных штурмов. Они в основном используют тактику малых пехотных групп. И главная задача вот таких вот групп – максимально незаметно и близко подойти к нашим позициям. И учитывая, что россияне не считаются с потерями и могут посылать эти штурмовые группы сколько угодно, это, безусловно, создает определенные проблемы, особенно учитывая, что «зеленки» на Харьковщине сейчас очень много. Но знаете, это игра, в которую могут играть двое. Ведь опытный командир (а у нас, слава Богу, их тоже хватает) всегда понимает, откуда может прийти враг. И может устроить для таких штурмовых групп «сюрприз» или даже провести дистанционное минирование, или определенные растяжки установить. И это, безусловно, создает россиянам немало проблем», — отметил спикер ОТГ «Харьков».
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- Категории: Фронт, Харьков; Теги: война, жара, новости Харькова, ОТГВ "Харьков", фронт;
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- • Дата публикации материала: 25 июля 2025 в 13:05;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В жару на фронте особенно нелегко тем, кто наступает, отметил спикер ОТУ «Харьков» Павел Шамшин. Россияне в полученных аудиоперехватах постоянно просят воды".