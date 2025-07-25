Как повлияло отключение Starlink на ситуацию на фронте на Харьковщине — ВСУ 📹
Сбой в работе сервиса Starlink был вечером 24 июля — по всему миру. Он продлился более двух часов. Защитники Волчанска на Харьковщине сообщили, что вышли из ситуации.
«Так же, как и во всем мире, конечно, наши системы «Starlink» были отключены на некоторое время. Но учитывая, как эффективно работают наши связисты (потому что мы в бригаде имеем определенные альтернативные средства связи), это никак не повлияло на линию боевого столкновения и на ведение боевых действий», — сообщил в эфире нацмарафона Историк — офицер 57-й отдельной мотопехотной бригады им. кошевого атамана Костя Гордиенко.
Он отметил, что в зоне ответственности бригады, то есть в Волчанске и окрестностях, оккупанты продолжают вести штурмы. Активно применяют артиллерию, дроны-бомберы и дроны на оптоволокне.
Видео: национальный телемарафон «Єдині новини»
«Кстати, использование именно этих типов дронов здесь очень увеличилось. И потому, что мы на них не можем эффективно воздействовать средствами РЭБ, нам приходится оборудовать наши транспортные средства определенными маскировочными сетками, наваривать такие металлические конструкции для того, чтобы сохранить жизнь и здоровье личного состава», — отметил Историк.
Читайте также: Угроза российских ДРГ для Харьковщины: что говорят пограничники (видео)
Он подчеркнул, что в Волчанске Силы обороны сохраняют контроль над линиями логистического сообщения врага. Так что россияне тут не используют много бронетехники, предпочитая отправлять своих бойцов на линию столкновения на советских автомобилях, мотоциклах и багги.
«Большая часть города Волчанск с мая 2024 года по настоящее время находится под контролем Сил обороны Украины. Мы удерживаем позиции в северной части, по линии реки Волчья. И, собственно, такая очень эффективная выстроенная оборона не пропускает оккупантов на сегодня», — отметил офицер 57-й бригады.
Новости по теме:
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Как повлияло отключение Starlink на ситуацию на фронте на Харьковщине — ВСУ 📹»; из категории Фронт на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 25 июля 2025 в 11:10;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Сбой в работе сервиса Starlink был вечером 24 июля — по всему миру. Он продлился более двух часов. Защитники Волчанска на Харьковщине сообщили, что вышли из ситуации".