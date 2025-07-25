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Как повлияло отключение Starlink на ситуацию на фронте на Харьковщине — ВСУ 📹

Фронт 11:10   25.07.2025
Оксана Горун
Как повлияло отключение Starlink на ситуацию на фронте на Харьковщине — ВСУ 📹 Фото: starlink.com

Сбой в работе сервиса Starlink был вечером 24 июля — по всему миру. Он продлился более двух часов. Защитники Волчанска на Харьковщине сообщили, что вышли из ситуации.

«Так же, как и во всем мире, конечно, наши системы «Starlink» были отключены на некоторое время. Но учитывая, как эффективно работают наши связисты (потому что мы в бригаде имеем определенные альтернативные средства связи), это никак не повлияло на линию боевого столкновения и на ведение боевых действий», — сообщил в эфире нацмарафона Историк — офицер 57-й отдельной мотопехотной бригады им. кошевого атамана Костя Гордиенко.

Он отметил, что в зоне ответственности бригады, то есть в Волчанске и окрестностях, оккупанты продолжают вести штурмы. Активно применяют артиллерию, дроны-бомберы и дроны на оптоволокне.

Видео: национальный телемарафон «Єдині новини»

«Кстати, использование именно этих типов дронов здесь очень увеличилось. И потому, что мы на них не можем эффективно воздействовать средствами РЭБ, нам приходится оборудовать наши транспортные средства определенными маскировочными сетками, наваривать такие металлические конструкции для того, чтобы сохранить жизнь и здоровье личного состава», — отметил Историк.

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Он подчеркнул, что в Волчанске Силы обороны сохраняют контроль над линиями логистического сообщения врага. Так что россияне тут не используют много бронетехники, предпочитая отправлять своих бойцов на линию столкновения на советских автомобилях, мотоциклах и багги.

«Большая часть города Волчанск с мая 2024 года по настоящее время находится под контролем Сил обороны Украины. Мы удерживаем позиции в северной части, по линии реки Волчья. И, собственно, такая очень эффективная выстроенная оборона не пропускает оккупантов на сегодня», — отметил офицер 57-й бригады.

Автор: Оксана Горун
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  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Сбой в работе сервиса Starlink был вечером 24 июля — по всему миру. Он продлился более двух часов. Защитники Волчанска на Харьковщине сообщили, что вышли из ситуации".