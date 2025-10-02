«Укрзалізниця» сообщает о техническом сбое: как купить билеты

В АО «Укрзалізниця» около 13:00 заявили о техническом сбое у интернет-провайдера.

«Временно недоступны онлайн-сервисы компании, в частности, приложение для покупки билетов и официальный сайт. В ближайшее время работа сервисов будет возобновлена», — говорится в сообщении.

Там отметили, что билеты доступны в кассах.

