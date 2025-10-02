«Укрзалізниця» сообщает о техническом сбое: как купить билеты
В АО «Укрзалізниця» около 13:00 заявили о техническом сбое у интернет-провайдера.
«Временно недоступны онлайн-сервисы компании, в частности, приложение для покупки билетов и официальный сайт. В ближайшее время работа сервисов будет возобновлена», — говорится в сообщении.
Там отметили, что билеты доступны в кассах.
Ранее МГ «Объектив» сообщала о том, как Харьков готовится к зиме. В эфире нацмарафона мэр Игорь Терехов отмечал, что харьковчане уже ощутили первые последствия вражеских атак на энергетику, вспоминая недавний обстрел в Холодногорском районе. Тогда без света остались десятки человек. «Действительно мы работаем, работаем практически круглосуточно для того, чтобы запитывать город, чтобы работал общественный транспорт, чтобы инфраструктура города работала», — говорил Терехов.
