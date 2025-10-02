Live
«Укрзалізниця» сообщает о техническом сбое: как купить билеты

02.10.2025
Виктория Яковенко
«Укрзалізниця» сообщает о техническом сбое: как купить билеты Фото: Укрзалізниця

В АО «Укрзалізниця» около 13:00 заявили о техническом сбое у интернет-провайдера.

«Временно недоступны онлайн-сервисы компании, в частности, приложение для покупки билетов и официальный сайт. В ближайшее время работа сервисов будет возобновлена», — говорится в сообщении.

Там отметили, что билеты доступны в кассах.

Ранее МГ «Объектив» сообщала о том, как Харьков готовится к зиме. В эфире нацмарафона мэр Игорь Терехов отмечал, что харьковчане уже ощутили первые последствия вражеских атак на энергетику, вспоминая недавний обстрел в Холодногорском районе. Тогда без света остались десятки человек. «Действительно мы работаем, работаем практически круглосуточно для того, чтобы запитывать город, чтобы работал общественный транспорт, чтобы инфраструктура города работала», — говорил Терехов.

Читайте также: Свет пропал в селах на Харьковщине из-за водителя грузовика: что произошло

Автор: Виктория Яковенко
