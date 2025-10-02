«Что-то я не могу говорить»: Терехов о возможных проблемах со светом и теплом
В эфире нацмарафона мэр Игорь Терехов рассказал, как готовятся к возможным ударам РФ по инфраструктуре в городе в период холодов.
Терехов отметил: харьковчане уже почувствовали первые последствия подобных вражеских атак, вспоминая недавний обстрел в Холодногорском районе. Тогда без электричества остались десятки людей.
«Да, мы делаем вместе с «Харьковоблэнерго», с нашими коммунальными предприятиями все возможное для того, чтобы люди не чувствовали этого, но были определенные перебои и были отключения у нас. Кроме этого, действительно мы работаем, работаем практически круглосуточно для того, чтобы запитывать город, чтобы работал общественный транспорт, чтобы инфраструктура города работала», – сказал Терехов.
Кроме этого, отметил городской голова, Харьков активно готовится к отопительному сезону. При этом все понимают, что будет тяжело.
«Но работаем для того, чтобы сделать так, чтобы была жизнь в Харькове, чтобы в домах харьковчан было тепло. Эта работа, она продолжается. И я хочу сказать и поблагодарить Ннаши коммунальные службы все, которые работают на результат. Что-то я могу говорить, что-то я не могу говорить. о мы работаем для того, чтобы действительно предоставлять все коммунальные услуги для харьковчан», – добавил Терехов.
Видео: национальный телемарафон «Єдині новини»
