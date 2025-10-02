Live
“Щось я не можу казати”: Терехов про можливі проблеми зі світлом та теплом

Записано 11:15   02.10.2025
Ніколь Костенко-Лагутіна
В етері нацмарафону мер Ігор Терехов розповів, як готуються до можливих ударів РФ по інфраструктурі в місті в період холодів. 

Терехов зазначив: харків’яни вже відчули перші наслідки таких ворожих атак, згадуючи нещодавній обстріл у Холодногірському районі. Тоді без електрики залишились десятки людей.

Так, ми робимо разом з «Харковобленерго», з нашими комунальними підприємствами все можливе для того, щоб люди не відчували цього, але ж були певні перебої і були відключення у нас. Крім цього, дійсно ми працюємо, працюємо практично цілодобово для того, щоб заживлювати місто, щоб працював громадський транспорт, щоб інфраструктура міста працювала”, – сказав Терехов.

Окрім цього, зазначив міський голова, Харків активно готується до опалювального сезону. При цьому всі розуміють, що буде важко.

Але працюємо для того, щоб зробити так, щоб було життя у Харкові, щоб в оселях харків’ян було тепло. Так, ця робота, вона триває. І я хочу сказати і подякувати нашим комунальним службам всім, які працюють на результат. Щось я можу казати, щось я не можу казати, але ми працюємо для того, щоб надавати всі комунальні послуги для харків’ян”, – додав мер.

Відео: національний телемарафон “Єдині новини”

Читайте також: Терехов: у вересні ворог пошкодив 40 будинків, скільки хочуть знести

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
