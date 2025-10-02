“Щось я не можу казати”: Терехов про можливі проблеми зі світлом та теплом
В етері нацмарафону мер Ігор Терехов розповів, як готуються до можливих ударів РФ по інфраструктурі в місті в період холодів.
Терехов зазначив: харків’яни вже відчули перші наслідки таких ворожих атак, згадуючи нещодавній обстріл у Холодногірському районі. Тоді без електрики залишились десятки людей.
“Так, ми робимо разом з «Харковобленерго», з нашими комунальними підприємствами все можливе для того, щоб люди не відчували цього, але ж були певні перебої і були відключення у нас. Крім цього, дійсно ми працюємо, працюємо практично цілодобово для того, щоб заживлювати місто, щоб працював громадський транспорт, щоб інфраструктура міста працювала”, – сказав Терехов.
Окрім цього, зазначив міський голова, Харків активно готується до опалювального сезону. При цьому всі розуміють, що буде важко.
“Але працюємо для того, щоб зробити так, щоб було життя у Харкові, щоб в оселях харків’ян було тепло. Так, ця робота, вона триває. І я хочу сказати і подякувати нашим комунальним службам всім, які працюють на результат. Щось я можу казати, щось я не можу казати, але ми працюємо для того, щоб надавати всі комунальні послуги для харків’ян”, – додав мер.
Відео: національний телемарафон “Єдині новини”
Дата публікації матеріалу: 2 Жовтня 2025 в 11:15
