Терехов: у вересні ворог пошкодив 40 будинків, скільки хочуть знести
Мер Ігор Терехов розповів, що у вересні 2025 року через російські обстріли в Харкові пошкоджені 40 житлових будинків, вилетіли 110 вікон. Наразі, за даними міського голови, всі контури вже закрили, а також відремонтували дев’ять покрівель, пошкоджені ударами РФ.
Попри обстріли, наголосив Терехов, комунальники готують будинки до холодів – змінюють покрівлі, ремонтують під’їзди, перевіряють інженерні мережі, а також трубопроводи.
“Окремий напрям – демонтаж аварійних будівель. Зараз у роботі – чотири багатоповерхівки, ще три ми фактично вже завершили і 10 будинків готуємо до початку демонтажу. За підтримку у фінансуванні та проведенні цих робіт я вдячний нашим міжнародним партнерам – Програмі розвитку ООН”, – зазначив мер.
Він також нагадав, що мешканці будинків, які будуть зносити, можуть отримати сертифікат на придбання нового житла. Терехов також нагадав, що після “прильотів” біля обстріляних будинків відкривали мобільні ЦНАПи.
“На місці люди могли отримати консультації, оформити документи та одразу зареєструватися на компенсацію за програмою «єВідновлення», щоб отримати кошти на ремонт своїх домівок”, – написав міський голова.
Дата публікації матеріалу: 2 Жовтня 2025 в 09:30;
