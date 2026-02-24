Скільки будинків відновили в Харкові з початку повномасштабної війни (відео)

Близько 4 тисяч будинків, які постраждали від російських обстрілів, відновили у Харкові з початку великої війни, з них 200 – у 2025 році, розповів в етері нацмарафону мер Ігор Терехов.

“Ці 200 будинків були з дуже серйозними пошкодженнями, дуже важко було це робити. Але ми будемо продовжувати відбудовувати, бо це наша філософія незламності, філософія того, що люди повинні жити у своїх домівках, що люди повинні повертатися. І ми будемо робити все для того, щоб відбудовувати”, – запевнив Терехов.

Відео: національний телемарафон «Єдині новини»

Ресурсів для відновлення, констатував міський голова, завжди не вистачає, але гроші знаходять.

“Це багатовекторне фінансування. Спочатку це були виключно кошти міського бюджету, потім долучився уряд і фінансував шляхом субвенції певні наші проєкти. Крім цього, ми активно співпрацюємо з міжнародними фондами, організаціями, фондами ООН, нашими містами-партнерами для того, щоб залучити кошти й продовжувати відбудовувати. Така ж філософія буде зберігатися і на цей рік”, – додав мер.