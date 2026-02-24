Сколько домов восстановили в Харькове с начала полномасштабной войны (видео)

Около 4 тысяч домов, пострадавших от российских обстрелов, восстановили в Харькове с начала большой войны, из них 200 — в 2025 году, рассказал в эфире нацмарафона мэр Игорь Терехов.

«Эти 200 домов были с очень серьезными повреждениями, очень трудно было это делать. Но мы будем продолжать восстанавливать, потому что это наша философия несокрушимости, философия того, что люди должны жить в своих домах, что люди должны возвращаться. И мы будем делать все для того, чтобы восстанавливать», — заверил Терехов.

Видео: национальный телемарафон «Єдині новини»

Ресурсов для восстановления, констатировал городской голова, всегда не хватает, но деньги находят.

«Это многовекторное финансирование. Сначала это были исключительно средства городского бюджета, затем присоединилось правительство и финансировало путем субвенции определенные наши проекты. Кроме этого, мы активно сотрудничаем с международными фондами, организациями, фондами ООН, нашими городами-партнерами для того, чтобы привлечь средства и продолжать восстанавливать. Такая же философия будет сохраняться и в этом году», — добавил мэр.