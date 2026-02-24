Сколько домов восстановили в Харькове с начала полномасштабной войны (видео)
Около 4 тысяч домов, пострадавших от российских обстрелов, восстановили в Харькове с начала большой войны, из них 200 — в 2025 году, рассказал в эфире нацмарафона мэр Игорь Терехов.
«Эти 200 домов были с очень серьезными повреждениями, очень трудно было это делать. Но мы будем продолжать восстанавливать, потому что это наша философия несокрушимости, философия того, что люди должны жить в своих домах, что люди должны возвращаться. И мы будем делать все для того, чтобы восстанавливать», — заверил Терехов.
Видео: национальный телемарафон «Єдині новини»
Ресурсов для восстановления, констатировал городской голова, всегда не хватает, но деньги находят.
«Это многовекторное финансирование. Сначала это были исключительно средства городского бюджета, затем присоединилось правительство и финансировало путем субвенции определенные наши проекты. Кроме этого, мы активно сотрудничаем с международными фондами, организациями, фондами ООН, нашими городами-партнерами для того, чтобы привлечь средства и продолжать восстанавливать. Такая же философия будет сохраняться и в этом году», — добавил мэр.
Читайте также: «Нам нужен мир навсегда»: Терехов о начале войны и количестве людей в Харькове
Новости по теме:
- Категории: Записано, Общество, Харьков; Теги: відновлення, восстановление, дома, Игорь Терехов, новости Харькова;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Если вам интересна новость: «Сколько домов восстановили в Харькове с начала полномасштабной войны (видео)», то посмотрите больше в разделе Записано на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
- • Дата публикации материала: 24 февраля 2026 в 09:41;