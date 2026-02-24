Live

Сколько домов восстановили в Харькове с начала полномасштабной войны (видео)

Записано 09:41   24.02.2026
Елена Нагорная
Сколько домов восстановили в Харькове с начала полномасштабной войны (видео) Фото: Харьковский горсовет

Около 4 тысяч домов, пострадавших от российских обстрелов, восстановили в Харькове с начала большой войны, из них 200 — в 2025 году, рассказал в эфире нацмарафона мэр Игорь Терехов.

«Эти 200 домов были с очень серьезными повреждениями, очень трудно было это делать. Но мы будем продолжать восстанавливать, потому что это наша философия несокрушимости, философия того, что люди должны жить в своих домах, что люди должны возвращаться. И мы будем делать все для того, чтобы восстанавливать», — заверил Терехов.

Видео: национальный телемарафон «Єдині новини»

Ресурсов для восстановления, констатировал городской голова, всегда не хватает, но деньги находят.

«Это многовекторное финансирование. Сначала это были исключительно средства городского бюджета, затем присоединилось правительство и финансировало путем субвенции определенные наши проекты. Кроме этого, мы активно сотрудничаем с международными фондами, организациями, фондами ООН, нашими городами-партнерами для того, чтобы привлечь средства и продолжать восстанавливать. Такая же философия будет сохраняться и в этом году», — добавил мэр.

Читайте также: «Нам нужен мир навсегда»: Терехов о начале войны и количестве людей в Харькове

Автор: Елена Нагорная
Популярно
Новости Харькова — главное за 24 февраля: тревожная ночь, успехи СОУ
Новости Харькова — главное за 24 февраля: тревожная ночь, успехи СОУ
24.02.2026, 10:54
Ночь в Харькове была очень тревожной, были угрозы для города — Терехов (видео)
Ночь в Харькове была очень тревожной, были угрозы для города — Терехов (видео)
24.02.2026, 07:36
«Нам нужен мир навсегда»: Терехов о начале войны и количестве людей в Харькове
«Нам нужен мир навсегда»: Терехов о начале войны и количестве людей в Харькове
24.02.2026, 07:56
Погода в последнюю неделю зимы и будут ли сильные морозы в марте — синоптики
Погода в последнюю неделю зимы и будут ли сильные морозы в марте — синоптики
23.02.2026, 13:22
«Людей полно» — как в Харькове реагируют на новый бесплатный каток (видео)
«Людей полно» — как в Харькове реагируют на новый бесплатный каток (видео)
22.02.2026, 11:40
Четвертая годовщина начала войны — минута молчания в центре Харькова (видео)
Четвертая годовщина начала войны — минута молчания в центре Харькова (видео)
24.02.2026, 10:46

Новости по теме:

13.02.2026
На каком этапе восстановление поврежденных домов на Северной Салтовке (фото)
09.02.2026
Как восстанавливают многоэтажку на Академика Павлова в Харькове (фото)
05.02.2026
«Люди, говорят, что актуально» — начальник ХОВА о строительстве вблизи фронта
30.01.2026
Харьков восстанавливается: в мэрии показали, какие дома ремонтируют
08.01.2026
Свершилось: бизнесу Харьковщины дадут деньги на восстановление, но есть нюансы


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «Сколько домов восстановили в Харькове с начала полномасштабной войны (видео)», то посмотрите больше в разделе Записано на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 24 февраля 2026 в 09:41;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Около 4 тысяч домов, пострадавших от российских обстрелов, восстановили в Харькове с начала большой войны, из них 200 — в 2025 году, рассказал мэр Игорь Терехов.".