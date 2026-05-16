Как коммунальщики устраняют последствия ударов БпЛА в Харькове (фото)
Последствия российских воздушных атак на Харьков, которые были ночью и утром 16 мая, устраняют коммунальщики.
Работники трудятся в Холодногорском, Основянском, Шевченковском и Киевском районах, сообщают в пресс-службе городского совета.
В частности, специалисты КП «Харьковское ремонтно-строительное предприятие» закрывают выбитые окна.
Как сообщала МГ «Объектив», атака беспилотников на Харьков длилась с полуночи 16 мая. Всего было семь «прилетов» и пятеро пострадавших. После полуночи БпЛА атаковал Холодногорский район. После 01:00 было два удара по Основянскому району. В результате последнего женщина испытала острую реакцию на стресс. В 06:30 удар БпЛА нанесен в дорогу возле станции метро «Научная». Один человек пострадал. Повреждены три выхода из метро, три остановки наземного транспорта, контактная сеть, троллейбус, учебное заведение и остекление в соседних зданиях. После 06:50 обломки дрона упали на детскую площадку в Киевском районе, а около 07:40 зафиксировано падение обломков БпЛА в Основянском районе. Около 09:00 стало известно о попадании БпЛА «Молния» в гаражный кооператив — пострадали трое мужчин.
Читайте также: «Ночь была очень тяжелой» — Терехов об атаке БпЛА на Харьков (видео)
Новости по теме:
- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: відновлення, восстановление, новости Харькова, последствия обстрелов, прилеты;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Если вам интересна новость: «Как коммунальщики устраняют последствия ударов БпЛА в Харькове (фото)», то посмотрите больше в разделе Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
- • Дата публикации материала: 16 мая 2026 в 11:12;