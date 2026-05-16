Как коммунальщики устраняют последствия ударов БпЛА в Харькове (фото)

Последствия российских воздушных атак на Харьков, которые были ночью и утром 16 мая, устраняют коммунальщики.

Работники трудятся в Холодногорском, Основянском, Шевченковском и Киевском районах, сообщают в пресс-службе городского совета.

В частности, специалисты КП «Харьковское ремонтно-строительное предприятие» закрывают выбитые окна.

Как сообщала МГ «Объектив», атака беспилотников на Харьков длилась с полуночи 16 мая. Всего было семь «прилетов» и пятеро пострадавших. После полуночи БпЛА атаковал Холодногорский район. После 01:00 было два удара по Основянскому району. В результате последнего женщина испытала острую реакцию на стресс. В 06:30 удар БпЛА нанесен в дорогу возле станции метро «Научная». Один человек пострадал. Повреждены три выхода из метро, три остановки наземного транспорта, контактная сеть, троллейбус, учебное заведение и остекление в соседних зданиях. После 06:50 обломки дрона упали на детскую площадку в Киевском районе, а около 07:40 зафиксировано падение обломков БпЛА в Основянском районе. Около 09:00 стало известно о попадании БпЛА «Молния» в гаражный кооператив — пострадали трое мужчин.