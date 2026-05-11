Как восстанавливают поврежденный обстрелами дом на Алексеевке (фото)
На проспекте Людвига Свободы в Харькове продолжается восстановление многоквартирного жилого дома, который получил повреждения в результате российских обстрелов, сообщили в городском совете.
В результате обстрелов в доме были выбиты окна, повреждены стены, входные группы, перекрытия, инженерные сети, кровля и фасад.
Как рассказали в департаменте благоустройства, восстановления и реконструкции, специалисты уже заменили поврежденные окна, восстановили крышу и стены подвала. Кроме того, в доме обновили системы отопления, водоснабжения, водоотведения. В местах общего пользования установили новые двери.
Сейчас строители продолжают демонтаж поврежденных конструкций и восстанавливают входные группы.
Как сообщала МГ «Объектив», спор вокруг поврежденного российскими обстрелами многоэтажного дома по улице Леся Сердюка, 56, на Северной Салтовке в Харькове продолжается. Несмотря на принятое решение о восстановлении дома, часть жителей настаивает на его демонтаже. Ранее они обратились в суд — такого иска в Харькове еще не было.
Читайте также: Уже завершают ремонт в подъездах: восстановление дома на Георгия Тарасенко 📷
Новости по теме:
- Категории: Общество, Харьков; Теги: відновлення, восстановление, дім, дом, новости Харькова;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Если вам интересна новость: «Как восстанавливают поврежденный обстрелами дом на Алексеевке (фото)», то посмотрите больше в разделе Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
- • Дата публикации материала: 11 мая 2026 в 17:55;