Как восстанавливают поврежденный обстрелами дом на Алексеевке (фото)

Общество 17:55   11.05.2026
Елена Нагорная
На проспекте Людвига Свободы в Харькове продолжается восстановление многоквартирного жилого дома, который получил повреждения в результате российских обстрелов, сообщили в городском совете.

В результате обстрелов в доме были выбиты окна, повреждены стены, входные группы, перекрытия, инженерные сети, кровля и фасад.

Как рассказали в департаменте благоустройства, восстановления и реконструкции, специалисты уже заменили поврежденные окна, восстановили крышу и стены подвала. Кроме того, в доме обновили системы отопления, водоснабжения, водоотведения. В местах общего пользования установили новые двери.

Сейчас строители продолжают демонтаж поврежденных конструкций и восстанавливают входные группы.

Фото: Харьковский горсовет
Как сообщала МГ «Объектив», спор вокруг поврежденного российскими обстрелами многоэтажного дома по улице Леся Сердюка, 56, на Северной Салтовке в Харькове продолжается. Несмотря на принятое решение о восстановлении дома, часть жителей настаивает на его демонтаже. Ранее они обратились в суд — такого иска в Харькове еще не было.

Автор: Елена Нагорная
  Дата публикации материала: 11 мая 2026 в 17:55;

