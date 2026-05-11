Как восстанавливают поврежденный обстрелами дом на Алексеевке (фото)

На проспекте Людвига Свободы в Харькове продолжается восстановление многоквартирного жилого дома, который получил повреждения в результате российских обстрелов, сообщили в городском совете.

В результате обстрелов в доме были выбиты окна, повреждены стены, входные группы, перекрытия, инженерные сети, кровля и фасад.

Как рассказали в департаменте благоустройства, восстановления и реконструкции, специалисты уже заменили поврежденные окна, восстановили крышу и стены подвала. Кроме того, в доме обновили системы отопления, водоснабжения, водоотведения. В местах общего пользования установили новые двери.

Сейчас строители продолжают демонтаж поврежденных конструкций и восстанавливают входные группы.

Как сообщала МГ «Объектив», спор вокруг поврежденного российскими обстрелами многоэтажного дома по улице Леся Сердюка, 56, на Северной Салтовке в Харькове продолжается. Несмотря на принятое решение о восстановлении дома, часть жителей настаивает на его демонтаже. Ранее они обратились в суд — такого иска в Харькове еще не было.