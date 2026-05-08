Live

Уже завершают ремонт в подъездах: восстановление дома на Георгия Тарасенко 📷

Общество 13:15   08.05.2026
Виктория Яковенко
Уже завершают ремонт в подъездах: восстановление дома на Георгия Тарасенко 📷 Фото: Харьковский горсовет

На улице Георгия Тарасенко в Харькове продолжается восстановление жилого дома, поврежденного в результате боевых действий, сообщает пресс-служба горсовета.

Как сообщили в Департаменте по благоустройству, восстановлению и реконструкции, специалисты уже отстроили все поврежденные конструкции: плиты перекрытия, опорные стены, перегородки и т.д. Также там был восстановлен фасад, кровля, смонтирована новая водосточная система. На чердаке специалисты утеплили пол для сохранения тепла. На завершающем этапе находится ремонт в подъездах.

«В квартирах и местах общего пользования установили металлопластиковые окна, а также утеплили металлическую дверь для выхода на общие балконы в каждом подъезде», — рассказали в мэрии.

Сейчас в здании монтируют металлоконструкции балконов. Потом ремонтники восстановят поврежденные инженерные сети и выполнят внутреннюю отделку квартир.

восстановление дома в Харькове
Фото: Харьковский горсовет
восстановление дома в Харькове
Фото: Харьковский горсовет
восстановление дома в Харькове
Фото: Харьковский горсовет
восстановление дома в Харькове
Фото: Харьковский горсовет
восстановление дома в Харькове
Фото: Харьковский горсовет

Напомним, восстановление продолжается и в доме по проспекту Тракторостроителей. Он также был поврежден в результате вражеских атак.

Читайте также: Сгорели редкие сорта инжира: в Харькове пылал научный институт (фото, видео)

Автор: Виктория Яковенко
Популярно
Новости Харькова — главное 8 мая: ночные тревоги, мальчик выпал из окна
Новости Харькова — главное 8 мая: ночные тревоги, мальчик выпал из окна
08.05.2026, 13:36
Сгорели редкие сорта инжира: в Харькове пылал научный институт (фото, видео)
Сгорели редкие сорта инжира: в Харькове пылал научный институт (фото, видео)
08.05.2026, 12:38
Трагедия в Харькове: ребенок выпал из окна, травмы оказались смертельные
Трагедия в Харькове: ребенок выпал из окна, травмы оказались смертельные
08.05.2026, 11:03
«Для меня это очень неприятно»: Портников высказался о Харькове
«Для меня это очень неприятно»: Портников высказался о Харькове
06.05.2026, 11:00
Обстрелянный врагом поезд прибыл на Харьковщину по графику – УЗ (фото)
Обстрелянный врагом поезд прибыл на Харьковщину по графику – УЗ (фото)
08.05.2026, 13:32
Придумал «прилет», чтобы получить миллион: схема не сработала на Харьковщине
Придумал «прилет», чтобы получить миллион: схема не сработала на Харьковщине
08.05.2026, 14:18

Новости по теме:

07.05.2026
«Обычно архитекторы — мужчины»: как хотят изменить Харьков девушки (видео)
04.05.2026
Судьба дома на Леся Сердюка: почему жители пошли в суд, комментарий Терехова
02.05.2026
Что планируют строить и восстанавливать на Харьковщине, сообщил Синегубов
23.04.2026
Восстановление дома на Велозаводской в ​​Харькове: какие работы идут сейчас
23.04.2026
Миллиарды: сколько потратил Харьков на восстановление инфраструктуры (видео)


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «Уже завершают ремонт в подъездах: восстановление дома на Георгия Тарасенко 📷», то посмотрите больше в разделе Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 8 мая 2026 в 13:15;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На улице Георгия Тарасенко в Харькове продолжается восстановление жилого дома, поврежденного в результате боевых действий, сообщает пресс-служба горсовета.".