Уже завершают ремонт в подъездах: восстановление дома на Георгия Тарасенко 📷

На улице Георгия Тарасенко в Харькове продолжается восстановление жилого дома, поврежденного в результате боевых действий, сообщает пресс-служба горсовета.

Как сообщили в Департаменте по благоустройству, восстановлению и реконструкции, специалисты уже отстроили все поврежденные конструкции: плиты перекрытия, опорные стены, перегородки и т.д. Также там был восстановлен фасад, кровля, смонтирована новая водосточная система. На чердаке специалисты утеплили пол для сохранения тепла. На завершающем этапе находится ремонт в подъездах.

«В квартирах и местах общего пользования установили металлопластиковые окна, а также утеплили металлическую дверь для выхода на общие балконы в каждом подъезде», — рассказали в мэрии.

Сейчас в здании монтируют металлоконструкции балконов. Потом ремонтники восстановят поврежденные инженерные сети и выполнят внутреннюю отделку квартир.

Напомним, восстановление продолжается и в доме по проспекту Тракторостроителей. Он также был поврежден в результате вражеских атак.