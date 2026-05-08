Уже завершают ремонт в подъездах: восстановление дома на Георгия Тарасенко 📷
На улице Георгия Тарасенко в Харькове продолжается восстановление жилого дома, поврежденного в результате боевых действий, сообщает пресс-служба горсовета.
Как сообщили в Департаменте по благоустройству, восстановлению и реконструкции, специалисты уже отстроили все поврежденные конструкции: плиты перекрытия, опорные стены, перегородки и т.д. Также там был восстановлен фасад, кровля, смонтирована новая водосточная система. На чердаке специалисты утеплили пол для сохранения тепла. На завершающем этапе находится ремонт в подъездах.
«В квартирах и местах общего пользования установили металлопластиковые окна, а также утеплили металлическую дверь для выхода на общие балконы в каждом подъезде», — рассказали в мэрии.
Сейчас в здании монтируют металлоконструкции балконов. Потом ремонтники восстановят поврежденные инженерные сети и выполнят внутреннюю отделку квартир.
Напомним, восстановление продолжается и в доме по проспекту Тракторостроителей. Он также был поврежден в результате вражеских атак.
Категории: Общество, Харьков; Теги: відновлення, восстановление, міськрада, новости Харькова, тарасенко;
Дата публикации материала: 8 мая 2026 в 13:15;