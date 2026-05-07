Многоэтажку, поврежденную россиянами, восстанавливают на Салтовке в Харькове

На проспекте Тракторостроителей восстанавливают многоквартирный жилой дом, поврежденный в результате вражеских атак, сообщает Харьковский городской совет.

Взрывы и детонация повредили в доме перекрытие технического этажа, лестничную клетку на последнем этаже одного из подъездов, также были выбиты окна в квартирах и подъездах.

Специалисты уже восстановили поврежденные стены, заменили окна и установили новые входные двери в подъездах, сообщили в Департаменте по благоустройству, восстановлению и реконструкции.

Сейчас идет капремонт кровли. Строители демонтируют поврежденное покрытие и обустраивают новое, а еще ремонтируют парапеты.

На очереди – декоративная отделка стен и потолков и укладка плитки на входных группах.