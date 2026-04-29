На каком этапе восстановление дома на Академика Павлова, показали в мэрии
Фото: ХГС
В пресс-службе мэрии опубликовали фото восстановления многоэтажки на улице Академика Павлова.
В этот дом, напомнили в сообщении, попала российская авиабомба.
В результате в одном из подъездов разрушились перекрытия, стены, перегородки, также пострадали электрощитовые. Помимо этого, вылетели окна и двери.
«Как сообщили в Департаменте по благоустройству, восстановлению и реконструкции, после демонтажных работ в подъезде уже восстановили перекрытия, стены и перегородки», – передают в горсовете.
На данный момент работники восстанавливают балконы и окна. Также строители планируют восстановить фасады и инженерные сети.
Категории: Общество, Харьков; Теги: восстановление домов, мэрия, Харьков;
Дата публикации материала: 29 апреля 2026 в 10:31;