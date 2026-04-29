На каком этапе восстановление дома на Академика Павлова, показали в мэрии

В пресс-службе мэрии опубликовали фото восстановления многоэтажки на улице Академика Павлова.

В этот дом, напомнили в сообщении, попала российская авиабомба.

В результате в одном из подъездов разрушились перекрытия, стены, перегородки, также пострадали электрощитовые. Помимо этого, вылетели окна и двери.

«Как сообщили в Департаменте по благоустройству, восстановлению и реконструкции, после демонтажных работ в подъезде уже восстановили перекрытия, стены и перегородки», – передают в горсовете.

На данный момент работники восстанавливают балконы и окна. Также строители планируют восстановить фасады и инженерные сети.