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Более 16 тысяч домов отремонтировали по программе єВідновлення на Харьковщине

Общество 21:30   05.06.2026
Оксана Якушко
Более 16 тысяч домов отремонтировали по программе єВідновлення на Харьковщине

Со старта программы єВідновлення жители Харьковщины подали 70687 заявлений на получение денежной помощи для ремонта поврежденных домов и квартир, сообщает ХОВА.

Больше всего запросов на помощь было у жителей областного центра, Харьковского, Чугуевского и Изюмского районов, рассказал начальник ХОВА Олег Синегубов.

Жители Харьковщины предоставили 240 606 информационных сообщений о поврежденном жилье. Средства для ремонта уже получили 45 687 заявителей – это более 4,6 миллиарда гривен. Еще для 2283 заявителей согласовали компенсацию и передали на выплату почти 192 миллиона гривен.

За компенсацию в Харьковской области уже восстановили 8 575 квартир и 7 522 частных дома, отметил Олег Синегубов.

В 45 территориальных громадах области комиссии сформировали 10 793 жилищных сертификата для компенсации за уничтоженное жилье на общую сумму более 14,5 миллиарда гривен.

В Харьковской области приобрели 5 983 объекта недвижимости, в том числе 5 011 квартир и 972 частных дома. Общая стоимость жилья составляет более 11,8 миллиарда гривен, из них уплатили сертификатами — 9,8 миллиарда. Всего уже использовали 8390 сертификатов.

Подавляющее большинство получателей купили жилье в Харькове, Изюмской, Балаклейской, Чугуевской и Дергачевской территориальных громадах.

Часть жителей области воспользовалась сертификатами и купили жилье в Киевской, Полтавской, Ивано-Франковской и других областях Украины.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 5 июня 2026 в 21:30;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Со старта программы єВідновлення жители Харьковщины подали 70687 заявлений на получение денежной помощи для ремонта поврежденных домов и квартир, сообщает ХОВА.".