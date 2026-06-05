Понад 16 тисяч осель відремонтували за програмою єВідновлення на Харківщині

Зі старту програми єВідновлення жителі Харківщини подали 70687 заяв на отримання грошової допомоги для ремонту пошкоджених будинків і квартир, повідомляє ХОВА.

Найбільше запитів на допомогу було від мешканців обласного центру, Харківського, Чугуївського та Ізюмського районів, розповів начальник ХОВА Олег Синєгубов.

Жителі Харківщини також подали 240 606 інформаційних повідомлень про пошкоджене житло. Кошти для ремонту вже отримали 45 687 заявників – це понад 4,6 мільярда гривень. Ще для 2 283 заявників погодили компенсацію та передали на виплату майже 192 мільйона гривень.

Коштом компенсації на Харківщині вже відновили 8 575 квартир та 7 522 приватні будинки, зазначив Олег Синєгубов.

У 45 територіальних громадах області комісії сформували 10 793 житлові сертифікати для компенсації за знищене житло на загальну суму понад 14,5 мільярда гривень. У Харківській області придбали 5 983 об’єкти нерухомості, зокрема 5 011 квартир та 972 приватні будинки. Загальна вартість житла становить понад 11,8 мільярда гривень, із них сплачено сертифікатами — 9,8 мільярда. Усього вже використали 8 390 сертифікатів.

Переважна більшість отримувачів придбала житло у Харкові, Ізюмській, Балаклійській, Чугуївській та Дергачівській територіальних громадах.

Частина жителів області скористалася сертифікатами для придбання житла у Київській, Полтавській, Івано-Франківській та інших областях України.