Live

Многоэтажку, поврежденную россиянами, восстанавливают на Северной Салтовке

Общество 17:55   20.05.2026
Оксана Якушко
Многоэтажку, поврежденную россиянами, восстанавливают на Северной Салтовке Фото: ХГС

На улице Леся Сердюка восстанавливают жилую многоэтажку, поврежденную в результате вражеских обстрелов в 2022 году, сообщает Харьковский горсовет.

Специалисты уже проделали немало работ, говорят в Департаменте благоустройства, восстановления и реконструкции.

В частности, демонтировали разрушенные конструкции, восстановили лестничные марши, стены и перекрытия. А еще утеплили подвальное помещение и техэтаж, заменили окна, восстановили внутридомовые коммуникации в квартирах.

Проект восстановления еще предусматривает комплексную термомодернизацию дома, что позволит сделать его более энергоэффективным. Сейчас строители утепляют фасад и откосы, а еще шпаклюют и окрашивают стены. На сегодня выполнили около 70% этих работ.

Фото: ХГС
Фото: ХГС
Фото: ХГС
Фото: ХГС

Читайте также: Центр Харькова заполонили выпускники: репетируют школьный вальс (видео)

Автор: Оксана Якушко
Популярно
Центр Харькова заполонили выпускники: репетируют школьный вальс (видео)
Центр Харькова заполонили выпускники: репетируют школьный вальс (видео)
20.05.2026, 13:31
Новости Харькова — главное 20 мая: удары по городу, ситуация на фронте
Новости Харькова — главное 20 мая: удары по городу, ситуация на фронте
20.05.2026, 16:14
Град, сильный ветер и гроза: опасная погода идет на Харьковщину
Град, сильный ветер и гроза: опасная погода идет на Харьковщину
20.05.2026, 09:17
Двое парней ворвались в дом к паре, украли мотоцикл и надругались над женщиной
Двое парней ворвались в дом к паре, украли мотоцикл и надругались над женщиной
20.05.2026, 11:19
Сегодня 20 мая 2026: какой праздник и день в истории
Сегодня 20 мая 2026: какой праздник и день в истории
20.05.2026, 06:00
Многоэтажку, поврежденную россиянами, восстанавливают на Северной Салтовке
Многоэтажку, поврежденную россиянами, восстанавливают на Северной Салтовке
20.05.2026, 17:55

Новости по теме:

08.05.2026
Почти 15,5 тысячи домов отремонтировали на Харьковщине благодаря єВідновленню
07.05.2026
Многоэтажку, поврежденную россиянами, восстанавливают на Салтовке в Харькове
04.05.2026
Терехов: о планах по восстановлению домов в Харькове в 2026 году
29.04.2026
На каком этапе восстановление дома на Академика Павлова, показали в мэрии
14.04.2026
В Харькове более 9,5 тысячи поврежденных жилых домов – Терехов


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «Многоэтажку, поврежденную россиянами, восстанавливают на Северной Салтовке», то посмотрите больше в разделе Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 20 мая 2026 в 17:55;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На улице Леся Сердюка восстанавливают жилую многоэтажку, поврежденную в результате вражеских обстрелов в 2022 году, сообщает Харьковский горсовет.".