Многоэтажку, поврежденную россиянами, восстанавливают на Северной Салтовке

На улице Леся Сердюка восстанавливают жилую многоэтажку, поврежденную в результате вражеских обстрелов в 2022 году, сообщает Харьковский горсовет.

Специалисты уже проделали немало работ, говорят в Департаменте благоустройства, восстановления и реконструкции.

В частности, демонтировали разрушенные конструкции, восстановили лестничные марши, стены и перекрытия. А еще утеплили подвальное помещение и техэтаж, заменили окна, восстановили внутридомовые коммуникации в квартирах.

Проект восстановления еще предусматривает комплексную термомодернизацию дома, что позволит сделать его более энергоэффективным. Сейчас строители утепляют фасад и откосы, а еще шпаклюют и окрашивают стены. На сегодня выполнили около 70% этих работ.