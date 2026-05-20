Многоэтажку, поврежденную россиянами, восстанавливают на Северной Салтовке
Фото: ХГС
На улице Леся Сердюка восстанавливают жилую многоэтажку, поврежденную в результате вражеских обстрелов в 2022 году, сообщает Харьковский горсовет.
Специалисты уже проделали немало работ, говорят в Департаменте благоустройства, восстановления и реконструкции.
В частности, демонтировали разрушенные конструкции, восстановили лестничные марши, стены и перекрытия. А еще утеплили подвальное помещение и техэтаж, заменили окна, восстановили внутридомовые коммуникации в квартирах.
Проект восстановления еще предусматривает комплексную термомодернизацию дома, что позволит сделать его более энергоэффективным. Сейчас строители утепляют фасад и откосы, а еще шпаклюют и окрашивают стены. На сегодня выполнили около 70% этих работ.
- Категории: Общество, Харьков; Теги: восстановление домов, дім, дом, північна салтівка, ремонт, северная салтовка, Харьков;
- • Дата публикации материала: 20 мая 2026 в 17:55;