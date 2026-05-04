Терехов: о планах по восстановлению домов в Харькове в 2026 году
Количество поврежденных домов в Харькове, которые восстановят в 2026 году, будет зависеть от объема субвенции из государственного бюджета, заявил мэр Игорь Терехов.
«Наши планы одни, но все будет зависеть от того, какую субвенцию мы получим. Потому что мы не можем только за счет городского бюджета все делать. Каждый «прилет» у нас — 2-3 тысячи окон, каждый «прилет» — разбитые крыши. По 70 крыш за каждый «прилет» мы имеем разбитыми. Частные жилые дома, критическая инфраструктура», — отметил Терехов, передает корреспондентка МГ «Объектив».
Он добавил, что город ведет переговоры с Киевом, и как только станет известно, какую субвенцию Харьков получит из госбюджета, будут обнародованы конкретные цифры относительно количества домов. В то же время мэр подчеркнул, что восстановительные работы продолжаются.
Дата публикации материала: 4 мая 2026 в 17:32;