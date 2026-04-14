У Харкові понад 9,5 тисяч пошкоджених житлових будинків – Терехов

Общество 22:20   14.04.2026
Оксана Якушко
Руйнування, які є у Харкові,  найбільші серед усіх великих міст України, нагадав в етері нацмарафону мер Ігор Терехов.

«У Харкові понад 13 тисяч будівель пошкоджені або зовсім зруйновані. Понад 9,5 тисяч – це житлові будинки харків’ян. Але ми не сидимо, склавши руки, — ми працюємо і відновлюємо. Крім того, ми працюємо з нашими міжнародними партнерами, долучаємо різні міжнародні фонди. І залучаємо все-все, щоб скоріше відновлювати. Щоб люди не виїздили з міста, а навпаки поверталися», — наголосив Терехов.

За словами міського голови, на сьогодні у Харкові мешкають 1 мільйон 300 тисяч людей – харків’яни і чимало переселенців.

