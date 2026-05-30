На Харьковщине напали на сотрудников ТЦК: подозреваемых поймали (фото)

Происшествия 21:16   30.05.2026
Виктория Яковенко
Фото: ГУНП в Харьковской области

Правоохранители задержали четырех мужчин на Харьковщине, которые, по данным следствия, напали на сотрудников ТЦК.

По данным ГУ Нацполиции в Харьковской области, 26 мая группа оповещения одного из районных ТЦК и СП прибыла в поселок Сахновщина для выполнения служебных задач.

«Сразу по прибытии между военнослужащими и группой местных жителей возник конфликт. Мужчины выражали угрозы, а впоследствии совершили нападение на представителей ТЦК, нанеся им телесные повреждения. Предварительно установлено, что один из фигурантов использовал металлическую телескопическую дубинку, которой повредил служебный автомобиль и нанес удары потерпевшим. Также во время конфликта правонарушители применили вещество слезоточивого и раздражительного действия», — отметили правоохранители.

В полиции рассказали, что представители ТЦК получили телесные повреждения разной степени тяжести.

Копы установили всех участников события и задержали их. 36-летнему, 34-летнему и двум мужчинам 29 лет сообщили о подозрении по разным статьям УКУ.

Фото: ГУНП в Харьковской области
Фото: ГУНП в Харьковской области

Напомним, в городе Чугуев 28 мая правоохранители задержали вооруженного мужчину, который ограбил пожилую женщину, а затем с ножом напал на оперативников — трое из них получили телесные повреждения. Один из полицейских применил табельное огнестрельное оружие — нападающему также понадобилась медицинская помощь.

Каким будет лето 2026 года и повлияет ли супер Эль-Ниньо: прогноз метеоролога
31.05.2026, 08:00
31.05.2026, 08:00
В Харькове раздалось около 10 взрывов: есть пострадавшие, горят гаражи, (UPD)
