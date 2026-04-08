Нападение на ТЦК в Харькове: подозреваемому избирают меру пресечения (видео)

Сегодня, 8 апреля, Слободской районный суд Харькова избирает меру пресечения подозреваемому в нападении на сотрудника ТЦК, передает корреспондентка МГ «Объектив».

Прокурор Арсений Еремен подробно рассказал об инциденте. Событие произошло 6 апреля около 11:00. По его словам, пострадавший сотрудник ТЦК подошел к фигуранту, чтобы проверить военно-учетные документы.

«Галимзанов (подозреваемый – ред.) с целью реализации своего внезапного преступного умысла, направленного на причинение телесных повреждений, достал предмет, визуально похожий на страйкбольную гранату, и бросил ее в сторону военнослужащих. После этого Галимзанов достал из сумки предмет, визуально похожий на пистолет и произвел два выстрела в сторону военнослужащих. Далее Галимзанов достал предмет визуально похожий на нож и, стоя напротив пострадавшего, умышленно нанес один удар ножом в область живота», — рассказал Еремин.

Прокурор требует применения меры пресечения в виде содержания под стражей на 60 суток без определения залога. По его словам, есть риски того, что задержанный может скрываться от следствия.

Задержанный – харьковчанин Руслан Галимзанов. Сегодня у него день рождения, ему исполнилось 56 лет. На суде он рассказал, что живет с 77-летней мамой, жены и детей нет, два года нигде не работает. В связи с тем, что только он, по его словам, может ухаживать за мамой, он просит не заключать его под стражу.

«Прошу домашний арест. Мне нужно с мамой жить, что я и делаю последние четыре года, как война началась. Что касается того, что я ходил с гранатами, я ходил просто с начала войны, а потом это вошло в привычку. Я не собирался их использовать. Война в стране, оккупанты. Чтобы у меня была возможность защитить людей», — объяснил подозреваемый.

При этом фигурант не ответил, почему находился на улице с предметом, похожим на пистолет. Галимзанов также пожелал скорейшего выздоровления потерпевшему работнику ТЦК, который после ножевого ранения находится в реанимации.

«Я желаю ему здоровья. Пусть он как можно быстрее поправится. Он сейчас находится в реанимации. Больше нет никаких комментариев», – сказал фигурант.

Адвокат Дмитрий Циплицкий подчеркнул, что его подзащитный за 55 лет не привлекался даже к административной ответственности. Просит применить меру пресечения в виде личного обязательства.

Адвокат подчеркнул, что пистолет, который находился у Галимзанова, был стартовым. И также не исключил, что у него были две страйкбольные гранаты. Произошедшее утром 6 апреля на проспекте Петра Григоренко адвокат назвал примером «сафари на людей» и подчеркнул, что потерпевший бежал за его подзащитным около 800 метров.

«Мой клиент выходит из помещения, видит автобус, из которого на него вылетают два человека. Он убегает. Может быть, он бросает страйкбольные гранаты. За ним продолжается преследование, он убегает. Возможно, он производит выстрелы из оружия. Это не сразу, это не боевое оружие, это стартовый пистолет. Затем бросает, возможно, вторую страйкбольную гранату. И наш потерпевший продолжает за ним бежать. По показаниям, предоставленным свидетелями в протоколе, не менее 800 метров. Ваша честь, скажите, пожалуйста, так вручаются повестки группами оповещения? Надо бежать, когда на тебя летят гранаты, в твою сторону производятся выстрелы? То есть сотрудник ТЦК, когда, возможно, догнал моего клиента, он ему повестку хотел вручить, а тот вместо повестки, ну, выходя из фабулы, ударил его ножом? Нет, ваш честь, это классический случай сафари на человека. И если бы мой клиент, возможно, не сделал то, что указано в подозрении, этого дела здесь не было бы. Он был бы либо либо избит, либо где-то уже проходил базовую военную подготовку», — сказал Циплицкий.

Циплицкий также предоставил суду материалы, в которых говорится, что потерпевший Самир М. никогда не был на фронте, ранее привлекался к административной ответственности за вождение в состоянии алкогольного опьянения и был лишен прав. А 15 октября 2024 года, по словам адвоката, он был приговорен к 150 часам исправительных работ за уголовный проступок – избиение родного брата. Судья Ирина Чайка приобщила эти материалы к делу.

