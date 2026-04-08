Напад на ТЦК у Харкові: підозрюваному обирають запобіжний захід (відео)

Сьогодні, 8 квітня, Слобідський районний суд Харкова обирає запобіжний захід підозрюваному у нападі на співробітника ТЦК, передає кореспондентка МГ «Об’єктив».

Прокурор Арсеній Єрьомін детально розповів про інцидент. Подія сталася 6 квітня близько 11:00. За його словами, постраждалий співробітник ТЦК підійшов до фігуранта, щоб перевірити військово-облікові документи. Зазначається, що вони у нього були відсутні.

«Галімзанов (підозрюваний – ред.) з метою реалізації свого раптового злочинного умисла направленого на спричинення тілесних ушкоджень дістав предмет, візуально схожий на страйкбольну гранату, яку мав при собі, та кинув її в бік військовослужбовців. Після цього Галімзанов дістав з сумки предмет, візуально схожий на пістолет та зробив два постріли в бік військовослужбовців. Далі Галімзанов дістав предмет візуально схожий на ніж та стоючи навпроти потерпілого умисно наніс один удар ножем в ділянку живота», – розповів Єрьомін.

Прокурор вимагає застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою на 60 діб без визначення застави. За його словами, є ризики того, що затриманий може переховуватися від слідства.

Затриманий – харків’янин Руслан Галімзанов. Сьогодні у нього день народження, йому виповнилося 56 років. На суді він розповів, що живе з 77-річною мамою, дружини та дітей не має, два роки ніде не працює. У зв’язку з тим, що тільки він, за його словами, може доглядати за мамою, він просить не брати його під варту.

«Прошу домашній арешт. Мені потрібно з мамою жити, як я і роблю останні 4 роки, як війна почалася. Щодо того, що я ходив з гранатами, я ходив просто з початку війни, а потім це увійшло у звичку. Я не збирався їх застосовувати. Війна у країні, окупанти. Щоб я мав можливість захистити людей», – пояснив підозрюваний.

При цьому фігурант не відповів, чому перебував на вулиці з предметом, схожим на пістолет. Галімзанов також побажав якнайшвидшого одужання потерпілому працівнику ТЦК, який після ножового поранення перебуває в реанімації.

«Я бажаю йому здоров’я. Хай він якнайшвидше одужає. Він зараз у реанімації. Більше немає ніяких коментарів», – сказав фігурант.

Адвокат Дмитро Ципліцький наголосив, що його підзахисний за 55 років не притягався навіть до адміністративної відповідальності. Просить застосувати запобіжний захід у вигляді особистого зобов’язання.

Адвокат підкреслив, що пістолет, який був у Галімзанова, був стартовим. І також не виключив, що той мав дві страйкбольні гранати. Те, що відбулося вранці 6 квітня на проспекті Петра Григоренка, адвокат назвав прикладом “сафарі на людей” і підкреслив, що потерпілий біг за його підзахисним близько 800 метрів.

«Мій клієнт виходить з приміщення, бачить автобус, з якого на нього вилітають двоє людей. Він тікає. Можливо, він кидає страйкбольні гранати. За ним продовжується переслідування, він тікає. Можливо, він робить постріли зі зброї. Це не одразу, це не бойова зброя, це стартовий пістолет. Потім кидає, можливо, другу страйкбольну гранату. І наш потерпілий продовжує за ним бігти. За показами, які надані свідками в протоколі, щонайменше 800 метрів. Ваша честь, скажіть, будь ласка, так вручаються повістки групами оповіщення? Треба бігти, коли на тебе летять гранати, в твій бік робиться постріли? Тобто, співробітник ТЦК, коли, можливо, наздогнав мого клієнта, він йому повістку хотів вручити, а той замість повістки, ну, виходячи з фабули, вдарив його ножем? Ні, ваш честь, це класичний випадок сафарі на людину. І якби мій клієнт, можливо, не зробив те, що зазначено в підозрі, цієї справи тут би не було. Він був би вже або побитий, або десь вже проходив базову військову підготовку», – сказав Ципліцький.

Ципліцький також надав суду матеріали, в яких йдеться про те, що потерпілий Самір М. ніколи не був на фронті, раніше притягався до адміністративної відповідальності за керування авто у стані алкогольного сп’яніння і був позбавлений прав. А 15 жовтня 2024 він був засуджений до 150 годин виправних робіт за кримінальний проступок – побиття рідного брата. Суддя Ірина Чайка долучила ці матеріали до справи.

Нагадаємо, раніше у Харкові затримали 55-річного чоловіка, який, за даними слідства, напав на співробітника ТЦК. За даними ГУ Нацполіції в Харківській області, інцидент стався 6 квітня вранці. Мобільна група Індустріального об’єднаного районного ТЦК та СП мала намір перевірити військово-облікові документи в чоловіка. Однак він кинувся тікати. За даними правоохоронців, у ході втечі фігурант кинув у бік військовослужбовця дві тренувальні гранати, здійснив два постріли з пневматичного пістолета та завдав ножового поранення в ділянку живота одному із військовослужбовців, після чого зник з місця події.