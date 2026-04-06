Кидав у ТЦК гранати, стріляв, ударив ножем: у Харкові зловили підозрюваного

Поліція повідомила про затримання 55-річного чоловіка – фігуранта справи про напад на співробітника ТЦК.

Інцидент стався 6 квітня вранці в Харкові. Мобільна група Індустріального об’єднаного районного ТЦК та СП мала намір перевірити військово-облікові документи в чоловіка. Однак він кинувся тікати. Але не просто тікати.

“У ході втечі правопорушник кинув у бік військовослужбовця дві тренувальні гранати, здійснив два постріли з пневматичного пістолета та завдав ножового поранення в ділянку живота одному із військовослужбовців, після чого зник з місця події”, – повідомили у відділі комунікації ГУ Нацполіції в Харківській області.

Раніше про цю ситуацію вже повідомляла пресслужба ОТЦК. Там інформували лише про поранення ножем у живіт свого співробітника. Про тренувальні гранати та стрілянину не йшлося.

Втікача поліціянти вирахували протягом трьох годин.

“Ним виявився 55-річний чоловік. Його затримано в порядку ст. 208 КПК України”, – поінформували в ГУНП.

Кримінальне провадження відкрили за статтею “погроза або насильство щодо службової особи чи громадянина, який виконує громадський обов’язок”. За напад на військовослужбовця громадянин може опинитися у в’язниці на строк від 5 до 12 років.

Нагадаємо, минулого тижня Харківський обласний ТЦК та СП поінформував, що останнім часом збільшилася кількість нападів на їхніх співробітників під час виконання службових обов’язків.