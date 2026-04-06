“Загострення конфлікту” – поліція про бійку за участю ТЦК та жінки в Харкові

Поліція Харківщини повідомила: “встановлює обставини інциденту в Слобідському районі Харкова за участю представників ТЦК та СП”.

“Інцидент” стався 5 квітня в районі провулку Тарасівського. Заявила про нього 43-річна жінка.

“Попередньо встановлено, що під час проведення заходів із оповіщення військовозобов’язаних працівниками ТЦК та СП було з’ясовано, що один із громадян перебуває у розшуку за вчинення адміністративного правопорушення, пов’язаного з ухиленням від мобілізації. За попередніми даними, під час повідомлення зазначеної інформації чоловік почав чинити активний опір та застосував сльозогінний газ. У подальшому до ситуації втрутилися дві перехожі жінки, які, ймовірно, помилково сприйняли події як протиправні дії. Одна з них здійснювала відеофіксацію, інша – намагалася перешкодити діям представників ТЦК та СП, що призвело до загострення конфлікту”, – описали події у відділі комунікації ГУ Нацполіції в Харківській області.

Ймовірно, в повідомленні йдеться про бійку, що сталася в одному з дворів Харкова напередодні. Відео деяких її епізодів раніше публікували місцеві телеграм-канали. Початку конфлікту за участю людей у ​​військовій формі на цих відео немає. Кінцівка виглядає наступним чином.

Жінка на відео падає та вдаряється головою об асфальт.

“У ході інциденту до жінки було застосовано фізичну силу та газовий балончик. Унаслідок цього вона отримала хімічний опік очей і була доставлена до медичного закладу”, – прокоментували це в ГУНП.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за статтею “легке тілесне ушкодження”. Наразі встановлюють усіх учасників події, “перевіряють правомірність їхніх дій та з’ясовують усі обставини інциденту”.