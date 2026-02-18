Поліція розслідує можливий інцидент із ТЦК та поліцією в центрі Харкова
У ГУ Нацполіції в Харківській області повідомили, що перевіряють інформацію про можливий конфлікт зі співробітниками ТЦК та СП у Шевченківському районі Харкова.
Копи зазначили: зайнялися справою після моніторингу соцмереж. Тоді поліцейські виявили відео, в якому жінка розповідає, що на неї нібито напали співробітники ТЦК та СП.
“За попередньою інформацією, подія сталася на вулиці Культури під час проведення заходів з оповіщення. Інформацію за вказаним фактом зареєстровано у встановленому порядку. Наразі встановлюються всі обставини події, опитуються учасники, досліджуються відеозаписи“, – написали в поліції.
І додали, що окремо призначено службове розслідування щодо поліцейського, який також був на місці події.
Нагадаємо, раніше у соцмережах з’явилися відео, на якому жінка звинувачує співробітників ТЦК у побитті.
Видео: ТГ-канал Харьков LIVE
“Я щойно їду по вулиці Культури. Вибігають ТЦКшники, починають бігти на людину – її затримувати. Десять людей на одну. Я кричу “Що ви творите?”. Починаю це все знімати. Просто підбігає до мене молодий тип, починає мене бити по грудях дуже сильно”, – розповіла жінка.
Видео: ТГ-канал Харьков LIVE
