Полиция расследует возможный инцидент с ТЦК и полицией в центре Харькова

В ГУ Нацполиции в Харьковской области сообщили, что проверяют информацию о возможном конфликте с сотрудниками ТЦК и СП в Шевченковском районе Харькова.

Копы отметили: занялись делом после мониторинга соцсетей. Тогда полицейские обнаружили видео, в котором женщина рассказывает, что на нее якобы напали сотрудники ТЦК и СП.

«По предварительной информации, событие произошло на улице Культуры во время проведения мероприятий по оповещению. Информация по указанному факту зарегистрирована в установленном порядке. Устанавливаются все обстоятельства происшествия, опрашиваются участники, исследуются видеозаписи», – написали в полиции.

И добавили, что отдельно назначено служебное расследование насчет полицейского, который также был на месте происшествия.

Напомним, ранее в соцсетях появились видео, на котором женщина обвиняет сотрудников ТЦК в избиении.

Видео: ТГ-канал Харьков LIVE

«Я только что еду по улице Культуры. Выбегают ТЦКшники, начинают бежать на человека – его задерживать. Десять человек на одного. Я кричу «Что вы творите?». Начинаю это все снимать. Просто подбегает ко мне молодой тип, начинает меня бить по груди очень сильно», – рассказала женщина.

