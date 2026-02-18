Полиция расследует возможный инцидент с ТЦК и полицией в центре Харькова
В ГУ Нацполиции в Харьковской области сообщили, что проверяют информацию о возможном конфликте с сотрудниками ТЦК и СП в Шевченковском районе Харькова.
Копы отметили: занялись делом после мониторинга соцсетей. Тогда полицейские обнаружили видео, в котором женщина рассказывает, что на нее якобы напали сотрудники ТЦК и СП.
«По предварительной информации, событие произошло на улице Культуры во время проведения мероприятий по оповещению. Информация по указанному факту зарегистрирована в установленном порядке. Устанавливаются все обстоятельства происшествия, опрашиваются участники, исследуются видеозаписи», – написали в полиции.
И добавили, что отдельно назначено служебное расследование насчет полицейского, который также был на месте происшествия.
Напомним, ранее в соцсетях появились видео, на котором женщина обвиняет сотрудников ТЦК в избиении.
Видео: ТГ-канал Харьков LIVE
«Я только что еду по улице Культуры. Выбегают ТЦКшники, начинают бежать на человека – его задерживать. Десять человек на одного. Я кричу «Что вы творите?». Начинаю это все снимать. Просто подбегает ко мне молодой тип, начинает меня бить по груди очень сильно», – рассказала женщина.
Видео: ТГ-канал Харьков LIVE
Читайте также: В Kharkiv IT Cluster спрогнозировали, когда разрешат бронирование для ФЛП
Новости по теме:
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Если вам интересна новость: «Полиция расследует возможный инцидент с ТЦК и полицией в центре Харькова», то посмотрите больше в разделе Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
- • Дата публикации материала: 18 февраля 2026 в 11:08;