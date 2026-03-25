«Поставили на колени». Подростки подрались в Харькове, НПУ начала проверку

Правоохранители проверяют информацию о вероятном конфликте между подростками в Шевченковском районе Харькова.

По данным ГУ Нацполиции в Харьковской области, во время мониторинга соцсетей обнаружили видеозапись, на которой зафиксирована драка между группой несовершеннолетних.

Предварительно установлено, что инцидент произошел на улице Университетской.

Отметим, что видео конфликта подростков накануне, 24 марта, опубликовал харьковский блоггер Женя Зуб. Он сообщил, что несколько несовершеннолетних якобы заставили встать на колени девочку и начали кричать «Наши в городе».

Внимание! На видео присутствует ненормативная лексика

Видео: Женя Зуб

Также он выставил еще одно видео, где происходит драка между подростками.

«На момент обнаружения информации сообщений на спецлинию «102», а также официальных обращений в полицию не поступало. Сейчас сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства происшествия и лиц, причастных к инциденту», — отметили в полиции.