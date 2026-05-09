Более 30 БпЛА выпустил враг на Харьковщину за сутки – Синегубов

За прошедшие сутки вражеским ударам подверглись 17 населенных пунктов Харьковской области, информирует глава ХОВА Олег Синегубов.

В результате обстрела в селе Рясное пострадал 59-летний мужчина.

«Также медики оказали помощь 75-летнему мужчине, который 4 мая пострадал в селе Ивановка Чугуевского района», — отметил начальник ХОВА.

Враг выпустил на регион: два БпЛА типа «Герань-2», три «Ланцета», семь «Молний», четыре FPV-дрона, тип еще 16 БпЛА устанавливают.

В Богодуховском районе в результате ударов повреждены столовая, частный дом, шесть частных домов, электросети, пять автомобилей, рынок, ресторан.

В Купянском районе – три частных дома, в Изюмском – три дома и железнодорожная инфраструктура, в Харьковском – четыре частных дома, в Лозовском – дом, в Чугуевском – элеватор и гражданское предприятие.

Напомним, вечером 8 мая президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в рамках переговорного процесса при посредничестве американской стороны, получили согласие РФ провести обмен военнопленных в формате 1000 на 1000. Также должен быть установлен режим тишины 9, 10 и 11 мая.