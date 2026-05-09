Более 30 БпЛА выпустил враг на Харьковщину за сутки – Синегубов
За прошедшие сутки вражеским ударам подверглись 17 населенных пунктов Харьковской области, информирует глава ХОВА Олег Синегубов.
В результате обстрела в селе Рясное пострадал 59-летний мужчина.
«Также медики оказали помощь 75-летнему мужчине, который 4 мая пострадал в селе Ивановка Чугуевского района», — отметил начальник ХОВА.
Враг выпустил на регион: два БпЛА типа «Герань-2», три «Ланцета», семь «Молний», четыре FPV-дрона, тип еще 16 БпЛА устанавливают.
В Богодуховском районе в результате ударов повреждены столовая, частный дом, шесть частных домов, электросети, пять автомобилей, рынок, ресторан.
В Купянском районе – три частных дома, в Изюмском – три дома и железнодорожная инфраструктура, в Харьковском – четыре частных дома, в Лозовском – дом, в Чугуевском – элеватор и гражданское предприятие.
Напомним, вечером 8 мая президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в рамках переговорного процесса при посредничестве американской стороны, получили согласие РФ провести обмен военнопленных в формате 1000 на 1000. Также должен быть установлен режим тишины 9, 10 и 11 мая.
- Категории: Общество, Харьков; Теги: обстрелы, Олег Синегубов, пострадавший, харьковщина;
- • Дата публикации материала: 9 мая 2026 в 09:01;