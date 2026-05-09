Зеленский разрешил провести парад в Москве 9 мая – указ

Владимир Зеленский подписал указ, которым разрешил проведение парада в Москве сегодня, 9 мая. Соответствующий документ появился на сайте президента Украины накануне.

«Учитывая многочисленные просьбы, с гуманитарной целью, очерченной в переговорах с Американской стороной 8 мая 2026 года, постановляю: разрешить 9 мая 2026 года провести парад в г. Москве (Российская Федерация). На время парада (с 10 часов утра по Киевскому времени 9 мая 2026) территориальный квадрат Красной площади исключить из плана применения украинского вооружения”, — говорится в указе.

Напомним, также вечером 8 мая президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в рамках переговорного процесса при посредничестве американской стороны, получили согласие РФ провести обмен военнопленных в формате 1000 на 1000. Также должен быть установлен режим тишины 9, 10 и 11 мая.