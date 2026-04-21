Сенсация на чемпионате Европы: Зеленский наградил шахматиста из Харькова

Спорт 17:46   21.04.2026
Елена Нагорная
Президент Владимир Зеленский встретился с 17-летним шахматистом из Харькова Романом Дегтяревым, который стал первым в истории чемпионом Европы без звания гроссмейстера.

Зеленский сообщил в своем Telegram-канале, что отметил Романа наградой «Будущее Украины».

«Пообщались о его пути, тренировках и планах. В шахматах он с пяти лет и уже имеет большие победы как в Украине, так и на международном уровне. Поздравляю с важной победой. Благодарю за представление Украины на международной арене на таком высоком уровне», — написал Зеленский.

Как сообщали в Федерации шахмат Украины, Роман Дегтярев сенсационно выиграл чемпионат Европы в польском городе Катовице. В заключительном туре 17-летний харьковчанин, имевший лишь 126-й стартовый рейтинг среди почти 500 участников, победил опытного испанского гроссмейстера Давида Антона, набрал 9 очков из 11 возможных и единолично занял первое место.

Стоимость проезда в общественном транспорте повышают в городе на Харьковщине
20.04.2026, 19:16
Новости Харькова — главное 21 апреля: были проблемы со светом и метро, фронт
«Полуокружение Сум»: Синегубов ответил, есть ли угроза для Харькова (видео)
20.04.2026, 21:34
РФ атаковала админздание в Харькове – что известно (дополнено)
Сельхозпредприятие на Харьковщине атаковал FPV — влетел в резервуар с газом
21.04.2026, 17:19
К чемпионату по футболу готовится Харьковщина — он стартует уже в мае
  • • Дата публикации материала: 21 апреля 2026 в 17:46;

