Сенсация на чемпионате Европы: Зеленский наградил шахматиста из Харькова

Президент Владимир Зеленский встретился с 17-летним шахматистом из Харькова Романом Дегтяревым, который стал первым в истории чемпионом Европы без звания гроссмейстера.

Зеленский сообщил в своем Telegram-канале, что отметил Романа наградой «Будущее Украины».

«Пообщались о его пути, тренировках и планах. В шахматах он с пяти лет и уже имеет большие победы как в Украине, так и на международном уровне. Поздравляю с важной победой. Благодарю за представление Украины на международной арене на таком высоком уровне», — написал Зеленский.

Как сообщали в Федерации шахмат Украины, Роман Дегтярев сенсационно выиграл чемпионат Европы в польском городе Катовице. В заключительном туре 17-летний харьковчанин, имевший лишь 126-й стартовый рейтинг среди почти 500 участников, победил опытного испанского гроссмейстера Давида Антона, набрал 9 очков из 11 возможных и единолично занял первое место.