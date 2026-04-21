Сенсация на чемпионате Европы: Зеленский наградил шахматиста из Харькова
Президент Владимир Зеленский встретился с 17-летним шахматистом из Харькова Романом Дегтяревым, который стал первым в истории чемпионом Европы без звания гроссмейстера.
Зеленский сообщил в своем Telegram-канале, что отметил Романа наградой «Будущее Украины».
«Пообщались о его пути, тренировках и планах. В шахматах он с пяти лет и уже имеет большие победы как в Украине, так и на международном уровне. Поздравляю с важной победой. Благодарю за представление Украины на международной арене на таком высоком уровне», — написал Зеленский.
Как сообщали в Федерации шахмат Украины, Роман Дегтярев сенсационно выиграл чемпионат Европы в польском городе Катовице. В заключительном туре 17-летний харьковчанин, имевший лишь 126-й стартовый рейтинг среди почти 500 участников, победил опытного испанского гроссмейстера Давида Антона, набрал 9 очков из 11 возможных и единолично занял первое место.
Если вам интересна новость: «Сенсация на чемпионате Европы: Зеленский наградил шахматиста из Харькова», то посмотрите больше в разделе Спорт на сайте Медиа-группы «Объектив»
• Дата публикации материала: 21 апреля 2026 в 17:46;