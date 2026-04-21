Сенсація на чемпіонаті Європи: Зеленський нагородив шахіста з Харкова

Президент Володимир Зеленський зустрівся з 17-річним шахістом із Харкова Романом Дегтярьовим, який став першим в історії чемпіоном Європи без звання гросмейстера.

Зеленський повідомив у своєму телеграм-каналі, що відзначив Романа нагородою “Майбутнє України”.

“Поспілкувалися про його шлях, тренування та плани. У шахах він із п’яти років і вже має великі перемоги як в Україні, так і на міжнародному рівні. Вітаю з важливою перемогою. Дякую за представлення України на міжнародній арені на такому високому рівні”, — написав Зеленський.

Як повідомляли у Федерації шахів України, Роман Дегтярьов сенсаційно виграв чемпіонат Європи в польському Катовіце. У заключному турі 17-річний харків’янин, який мав лише 126-й стартовий рейтинг серед майже 500 учасників, переміг досвідченого іспанського гросмейстера Давіда Антона, набрав 9 очок із 11 можливих та одноосібно посів перше місце.