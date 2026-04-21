Сенсація на чемпіонаті Європи: Зеленський нагородив шахіста з Харкова
Президент Володимир Зеленський зустрівся з 17-річним шахістом із Харкова Романом Дегтярьовим, який став першим в історії чемпіоном Європи без звання гросмейстера.
Зеленський повідомив у своєму телеграм-каналі, що відзначив Романа нагородою “Майбутнє України”.
“Поспілкувалися про його шлях, тренування та плани. У шахах він із п’яти років і вже має великі перемоги як в Україні, так і на міжнародному рівні. Вітаю з важливою перемогою. Дякую за представлення України на міжнародній арені на такому високому рівні”, — написав Зеленський.
Як повідомляли у Федерації шахів України, Роман Дегтярьов сенсаційно виграв чемпіонат Європи в польському Катовіце. У заключному турі 17-річний харків’янин, який мав лише 126-й стартовий рейтинг серед майже 500 учасників, переміг досвідченого іспанського гросмейстера Давіда Антона, набрав 9 очок із 11 можливих та одноосібно посів перше місце.
Новини за темою:
- Категорії: Спорт, Харків; Теги: Володимир Зеленський, новини Харкова, шахматы;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Якщо вам цікава новина: «Сенсація на чемпіонаті Європи: Зеленський нагородив шахіста з Харкова», то перегляньте більше у розділі Спорт на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
Дата публікації матеріалу: 21 Квітня 2026 в 17:46;