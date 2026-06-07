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Обстріли Харківщини не припиняються: пошкоджено підприємство та АЗС

Події 13:40   07.06.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
Обстріли Харківщини не припиняються: пошкоджено підприємство та АЗС Фото: Віктор Коваленко

У неділю, 7 червня, росіяни продовжили обстрілювати Харківщину. “Прилетіло” по Золочеву та Дергачах. Внаслідок обстрілу пошкоджено підприємство, а також АЗС. 

Перші “прильоти” розпочалися вночі, близько 00:30 у Дергачах – ворог атакував БпЛА типу “молния” АЗС.

“Унаслідок влучання близько 00:30 сталося загоряння ємностей з паливом. На щастя, минулося без постраждалих”, – пише начальник Дергачівської МВА Вячеслав Задоренко.

Вранці почалися обстріли Золочева. Так, о 10:10 російські війська вдарили FPV-дроном по місцевому сільськогосподарському підприємству. За даними начальника СВА Віктора Коваленка, постраждалих немає.

Обстріли Харківщини 7 червня 2026
Фото: Віктор Коваленко

Ще одне влучання було вже о 10:40 – вдарив знову FPV-дрон.

“Унаслідок удару на території приватного підприємства пошкоджено вантажний автомобіль DAF”, – додав Коваленко.

Обстріли Харківщини 7 червня 2026
Фото: Віктор Коваленко

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
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  • • Дата публікації матеріалу: 7 Червня 2026 в 13:40;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У неділю, 7 червня, росіяни продовжили обстрілювати Харківщину. “Прилетіло” по Золочеву та Дергачах. Внаслідок обстрілу пошкоджено підприємство, а також АЗС. ".