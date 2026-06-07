Обстріли Харківщини не припиняються: пошкоджено підприємство та АЗС
У неділю, 7 червня, росіяни продовжили обстрілювати Харківщину. “Прилетіло” по Золочеву та Дергачах. Внаслідок обстрілу пошкоджено підприємство, а також АЗС.
Перші “прильоти” розпочалися вночі, близько 00:30 у Дергачах – ворог атакував БпЛА типу “молния” АЗС.
“Унаслідок влучання близько 00:30 сталося загоряння ємностей з паливом. На щастя, минулося без постраждалих”, – пише начальник Дергачівської МВА Вячеслав Задоренко.
Вранці почалися обстріли Золочева. Так, о 10:10 російські війська вдарили FPV-дроном по місцевому сільськогосподарському підприємству. За даними начальника СВА Віктора Коваленка, постраждалих немає.
Ще одне влучання було вже о 10:40 – вдарив знову FPV-дрон.
“Унаслідок удару на території приватного підприємства пошкоджено вантажний автомобіль DAF”, – додав Коваленко.
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- • Дата публікації матеріалу: 7 Червня 2026 в 13:40;