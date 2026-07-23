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Камера усе записала: бювет з безкоштовною водою пошкодили в Харкові (відео)

Події 16:47   23.07.2026
Вікторія Яковенко
Камера усе записала: бювет з безкоштовною водою пошкодили в Харкові (відео) Скриншот

У Салтівському районі міста стався напад на бювет з безкоштовною водою – розтрощили камеру відеоспостереження та пошкодили конструкцію. Особу порушника вже встановили, кажуть комунальники.

“19-річний харків’янин розбив камеру відеоспостереження на бюветі в Салтівському районі та пошкодив саму конструкцію водорозбірного кіоску. Про його вчинок працівники дізналися майже онлайн. Постраждала камера встигла записати відео нападу і зафіксувати обличчя нападника”, – розповіли у КП “Харківські теплові мережі”.

Відео: ХТМ

Відео: ХТМ

Комунальники додають: згодом вдалося встановити особу та місце знаходження ймовірного порушника. Ним виявився хлопець 2007 року народження, його вже затримали правоохоронці.

“Під час допиту одразу визнав провину і попросив вибачення за свій вчинок, скоєний під дією алкоголю. Наразі, ступінь провини і міру покарання для нього має обрати суд”, – пишуть комунальники.

У КП просять харків’ян та гостей міста дбайливо ставитися до безкоштовних бюветів. Зазначають: спеціальні бригади цілодобово обслуговують ці об’єкти.

“У тому числі цілодобове відеоспостереження виконує роль диспетчерської системи, яка миттєво сигналізує про несправності і такі прикрі випадки вандалізму , що приносять збитки підприємству і незручності сумлінним користувачам”, – додали комунальники.

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Автор: Вікторія Яковенко

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  • • Дата публікації матеріалу: 23 Липня 2026 в 16:47;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Салтівському районі міста стався напад на бювет з безкоштовною водою – розтрощили камеру відеоспостереження та пошкодили конструкцію. ".