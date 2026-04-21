Сьогодні 21 квітня 2026: яке свято та день в історії

Сьогодні – Радониця. 21 квітня 753 року до н.е., за легендою, Ромул заснував місто Рим. У 1856-му каменярі Австралії провели перший в історії успішний протест за 8-годинний робочий день. У 1920-му Петлюра та Пілсудський підписали Варшавський договір. У 1960-му Бразилія перенесла столицю з Ріо до нового міста. У 1967-му в Греції стався переворот “чорних полковників”. У 2019-му в Україні відбувся другий тур президентських виборів, перемогу в якому здобув Володимир Зеленський.

Свята та пам’ятні дати 21 квітня

21 квітня – Радониця – вівторок другого тижня після Великодня, коли заведено поминати померлих.

21 квітня у світі – Всесвітній день творчості та інноваційної діяльності.

Також сьогодні: Міжнародний день коноплі, Всесвітній день кроншнепа.

21 квітня в історії

21 квітня 753 року до нашої ери – за легендою, Ромул заснував місто Рим. Цю дату вирахував римський вчений Марк Теренцій Варрон у I столітті до нашої ери, і надалі вона закріпилася в традиції як день народження Рима. Легендарна версія подій така. Брати Ромул і Рем були нащадками героя Троянської війни Енея. Сам Еней походив із царського роду та вважався сином богині Венери (у грецькій міфології – Афродіти) та смертного дарданського царя Анхіза. Діда Ромула та Рема Нумітора, царя міста Альба-Лонга, скинув з трону рідний брат. Майбутню матір знаменитих близнюків новий цар Амулій віддав у весталки – вона стала жрицею та мала дотримуватися обітниці безшлюбності. Є різні міфологічні версії того, як і від кого вона завагітніла. Найпоширеніша – батьком близнюків був бог Марс. Коли діти народилися, дядько їхньої матері цар Амулій наказав кинути немовлят у воду Тибра. Раб відправив кошик з дітьми в річку, проте нижче за течією він зачепився за гілки смоківниці (інжиру). Там немовлят нагодувала вовчиця, що прийшла на водопій.

Це диво побачили місцеві пастухи, й один із них, Фаустул, забрав дітей до себе. Вони зростали в багатодітній родині Фаустула та Акки Ларенції. Хлопчики були сильними та мали лідерські якості. Вони очолювали місцеву компанію, яка протистояла розбійникам (а іноді сама сприймалася місцевими як розбійницька зграя). Під час однієї з бійок Рема впіймали та віддали на суд цареві Амулію. Той же відправив хлопця до брата Нумітора, щоб він розібрався в ситуації та виніс вирок. Нумітор зрозумів, що юнак, який стоїть перед ним, – не звичайний син пастуха. Він розпитав Рема про його дитинство та дійшов висновку, що це його онук. А значить – його рід не перерваний, є спадкоємці та стимул боротися за престол.

Спільно з Ромулом і Ремом Нумітор організував виступ проти Амулія. Брати сформували військо, об’єднавши пастухів, розбійників та рабів. Разом вони взяли штурмом Альба-Лонгу, вбили царя Амулія та повернули престол Нумітору. А потім вирішили не розпускати своїх численних побратимів, а заснувати з ними нове місто – в тих місцях, де їх годувала вовчиця. Однак далі між близнюками почалися суперечки: і про місце, де будувати, й щодо назви, й щодо того, хто з них правитиме новим містом (адже брати були одного віку). Коли Ромул почав копати рів, щоб визначити межі свого міста, Рем заважав йому працювати. Чергова суперечка завершилася вбивством Рема (або його вбив сам Ромул, або його друг Целер). Смерть брата кинула Ромула у відчай. Він навіть думав відмовитися від планів будівництва міста. Проте прийомна мати Акка Ларенція переконала сина продовжити роботу. Поховавши брата, Ромул заснував місто, яке назвав Roma (Рим). Цей день і датують 21 квітня.

21 квітня 1856 року муляри та будівельники Мельбурна (Австралія) кинули свої інструменти, припинили роботу та пішли маршем до будівлі парламенту, вимагаючи введення 8-годинного робочого дня. І вони досягли свого. Наразі вважають, що саме мельбурнці стали першими організованими робітниками у світі, які досягли переходу на 8-годинний робочий день без втрати у заробітній платі. Докладніше.

21 квітня 1913 року на воду у Великій Британії спустили пасажирський лайнер “Аквітанія” – єдиний, що брав участь у двох світових війнах. Докладніше.

21 квітня 1920 року керівники УНР і Польщі Симон Петлюра та Юзеф Пілсудський підписали так званий Варшавський договір. Докладніше.

21 квітня 1944 року розпочався бій між загонами УПА та НКВС під Гурбами в Рівненській області. Докладніше.

21 квітня 1960 року Бразилія змінила столицю. З Ріо-де-Жанейро її перенесли до спеціально збудованого з нуля міста Бразиліа. Докладніше.

21 квітня 1967 року в Греції стався державний переворот, внаслідок якого до влади прийшов так званий режим “чорних полковників” на чолі з Георгіосом Пападопулосом. Детальніше.

21 квітня 2019 року в Україні відбувся другий тур президентських виборів. Суперниками у ньому були чинний президент Петро Порошенко та Володимир Зеленський. Зеленський отримав 73,22% голосів, Порошенко – 24,45%.

Церковне свято 21 квітня

21 квітня – Радониця. Це день поминання померлих родичів. Радониця припадає на дев’ятий день після Великодня. Її щороку відзначають у вівторок. Вшановують пам’ять священномученика Януарiя, єпископа, і з ним мучеників Прокула, Соссія і Фавста, дияконів, Дисидерія, читця, Євтихія й Акутіона. Докладніше.

Народні прикмети

Якщо в цей день гримить грім, то буде хороший урожай.

Якщо земля 21 квітня мокра, то ще буде холодно, а якщо суха – скоро потеплішає.

Що не можна робити 21 квітня

Не можна плакати та сумувати.

Не можна погано відгукуватися про померлих.

Не можна залишати їжу на кладовищі та поминати померлих алкоголем.

Не можна займатися важкою фізичною працею, особливо на городі.