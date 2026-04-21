Сегодня 21 апреля 2026: какой праздник и день в истории

Сегодня – Радоница. 21 апреля 753 года до н.э., по легенде, Ромул основал город Рим. В 1856-м каменщики Австралии провели первый в истории успешный протест за 8-часовой рабочий день. В 1920-м Петлюра и Пилсудский подписали Варшавский договор. В 1960-м Бразилия перенесла столицу из Рио в новый город. В 1967-м в Греции произошел переворот «черных полковников». В 2019-м в Украине состоялся второй тур президентских выборов, победу в котором одержал Владимир Зеленский.

Праздники и памятные даты 21 апреля

21 апреля – Радоница – вторник второй недели после Пасхи, когда принято поминать умерших.

21 апреля в мире – Всемирный день творчества и инновационной деятельности.

Также сегодня: Международный день конопли, Всемирный день кроншнепа.

21 апреля в истории

21 апреля 753 года до нашей эры – по легенде, Ромул основал город Рим. Эту дату вычислил римский ученый Марк Теренций Варрон в I веке до нашей эры, и в дальнейшем она закрепилась в традиции как день рождения Рима. Легендарная версия событий такова. Братья Ромул и Рем были потомками героя Троянской войны Энея. Сам Эней происходил из царского рода и считался сыном богини Венеры (в греческой мифологии – Афродиты) и смертного дарданского царя Анхиза. Деда Ромула и Рема Нумитора, царя города Альба-Лонга, сверг с трона родной брат. Будущую мать знаменитых близнецов новый царь Амулий отдал в весталки – она стала жрицей и должна была соблюдать обет безбрачия. Есть разные мифологические версии того, как и от кого она забеременела. Самая распространенная – отцом близнецов был бог Марс. Когда дети родились, дядя их матери царь Амулий приказал бросить младенцев в воду Тибра. Раб отправил корзину с детьми в реку, однако ниже по течению она зацепилась за ветки смоковницы (инжира). Там младенцев накормила пришедшая на водопой волчица.

Это чудо увидели местные пастухи, и один из них Фаустул забрал детей к себе. Они росли в многодетной семье Фаустула и Акки Ларенции. Мальчики были сильными и обладали лидерскими качествами. Они возглавляли местную компанию, которая противостояла разбойникам (а иногда сама воспринималась местными как разбойничья шайка). Во время одной из драк Рема поймали и отдали на суд царю Амулию. Тот же отправил парня к брату Нумитору, чтобы он разобрался в ситуации и вынес приговор. Нумитор понял, что стоящий перед ним юноша — не обычный сын пастуха. Он расспросил Рема о его детстве и пришел к выводу, что это его внук. А значит — его род не прерван, есть наследники и стимул сражаться за престол.

Совместно с Ромулом и Ремом Нумитор организовал выступление против Амулия. Братья сформировали войско, объединив пастухов, разбойников и рабов. Вместе они взяли штурмом Альба-Лонгу, убили царя Амулия и вернули престол Нумитору. А после решили не распускать своих многочисленных соратников, а основать с ними новый город – в тех местах, где их кормила волчица. Однако дальше между близнецами начались споры: и о месте, где строить, и о названии, и о том, кто из них будет править новым городом (ведь братья были одного возраста). Когда Ромул начал копать ров, чтобы обозначить границы своего города, Рем мешал ему работать. Очередной спор завершился убийством Рема (либо его убил сам Ромул, либо его друг Целер). Смерть брата повергла Ромула в отчаяние. Он даже подумывал отказаться от планов строительства. Однако приемная мать Акка Ларенция убедила сына продолжить работу. Похоронив брата, Ромул основал город, который назвал Roma (Рим). Этот день и датируют 21 апреля.

21 апреля 1856 года каменщики и строители Мельбурна (Австралия) бросили свои инструменты, прекратили работу и пошли маршем к зданию парламента, требуя введения 8-часового рабочего дня. И они добились своего. Сейчас считают, что именно мельбурнцы стали первыми организованными рабочими в мире, добившимися перехода на 8-часовой рабочий день без потери в заработной плате. Подробнее.

21 апреля 1913 года на воду в Великобритании спустили пассажирский лайнер «Аквитания» — единственный, участвовавший в двух мировых войнах. Подробнее.

21 апреля 1920 года руководители УНР и Польши Симон Петлюра и Юзеф Пилсудский подписали так называемый Варшавский договор. Подробнее.

21 апреля 1944 года начался бой между отрядами УПА и НКВД под Гурбами в Ровенской области. Подробнее.

21 апреля 1960 года Бразилия сменила столицу. Из Рио-де-Жанейро ее перенесли в специально построенный с нуля город Бразилиа. Подробнее.

21 апреля 1967 года в Греции произошел государственный переворот, в результате которого к власти пришел так называемый режим «черных полковников» во главе с Георгиосом Пападопулосом. Подробнее.

21 апреля 2019 года в Украине состоялся второй тур президентских выборов. Соперниками в нем были президент Петр Порошенко и Владимир Зеленский. Зеленский получил 73,22% голосов, Порошенко – 24,45%.

Церковный праздник 21 апреля

21 апреля – Радоница. Это день поминовения умерших родственников. Радоница приходится на девятый день после Пасхи. Ее каждый год отмечают во вторник. Чтят память священномученика Ианнуария, епископа, и с ним святых мучеников Прокула, Соссия, Фавста диаконов, Дисидерия чтеца, Евтихия и Акутиона. Подробнее.

Народные приметы

Если в этот день гремит гром, то будет хороший урожай.

Если земля 21 апреля мокрая, то еще будет холодно, а если сухая – скоро потеплеет.

Что нельзя делать 21 апреля

Нельзя плакать и унывать.

Нельзя плохо отзываться об умерших.

Нельзя оставлять пищу на кладбище и поминать умерших алкоголем.

Нельзя заниматься тяжелым физическим трудом, особенно на огороде.