Сегодня 21 апреля: какой праздник и день в истории

21 апреля 1856 года каменщики Австралии провели первый в истории успешный протест за 8-часовой рабочий день. В 1920-м Петлюра и Пилсудский подписали Варшавский договор. В 1960-м Бразилия перенесла столицу из Рио в новый город. В 1967-м в Греции произошел переворот «черных полковников». В 2019-м в Украине состоялся второй тур президентских выборов, победу в котором одержал Владимир Зеленский.

Праздники и памятные даты 21 апреля

21 апреля в мире – Всемирный день творчества и инновационной деятельности.

Также сегодня: Международный день конопли, Всемирный день кроншнепа.

21 апреля в истории

21 апреля 1856 года каменщики и строители Мельбурна (Австралия) бросили свои инструменты, прекратили работу и пошли маршем к зданию парламента, требуя введения 8-часового рабочего дня. И они добились своего. Сейчас считают, что именно мельбурнцы стали первыми организованными рабочими в мире, добившимися перехода на 8-часовой рабочий день без потери в заработной плате.

«Это была первая из длинной серии упорных побед, которые привели к тому, что Австралия имела одну из самых прогрессивных рабочих сред в мире в начале ХХ века», — отмечает Национальный музей Австралии.

Это особенно поразительно, если заметить, что с начала истории появления европейцев в Австралии страну заселяли каторжниками. В конце XVIII века осужденные здесь работали с восхода до заката (и по субботам, в том числе). Свободные поселенцы, прибывавшие в Австралию по собственной воле, постепенно начали воспринимать осужденных чуть ли не как рабов – «бесплатную» рабочую силу. Эта тенденция, конечно, должна была вызвать протест. И это произошло. Первые протесты возникли еще в XVIII веке и перешли в XIX. В 1830-х образовались первые профсоюзы (судостроителей, печатников и столяров). Следом начали протестовать и сотрудники магазинов. У них была своя беда – с появлением уличного освещения работодатели требовали от них работать не до заката, но и после него, иногда до 14 часов в сутки. Это сформировало так называемое «Движение раннего закрытия». В 1844-м его участники добились сокращения рабочего дня, но только до 12 часов. При этом идея 8-часового рабочего дня в мире уже существовала.

«Восьмичасовой рабочий день впервые предложил Роберт Оуэн в 1817 году в его социалистической общине в Нью-Ланарке, Шотландия. Настроение движения было отражено лозунгом «Восемь часов труда, восемь часов досуга, восемь часов отдыха», — отмечают в музее.

В 1853 году в Австралии образовали профсоюз каменщиков. Затем он сформулировал три аргумента за сокращение рабочего дня. Первый – это суровый климат Австралии (сильная жара, на которой на открытом солнце работать было очень тяжело). Второй – потребность рабочих во времени на образование. Третье – «рабочие были бы лучшими отцами, мужьями и гражданами, если бы им было предоставлено достаточно времени для досуга». 28 марта 1856 года на общем собрании профсоюза выдвинули четко сформулированное требование к работодателям относительно сокращения рабочего времени до восьми часов в день.

«Переговоры между профсоюзом и строительными компаниями сорвались, и 21 апреля 1856 года каменщики во главе со Стивенсом (каменщиком Джеймсом Стивенсоном – одним из лидеров движения, недавно прибывшим в Австралию из Британии – Ред.) бросили инструменты на строительной площадке юридического факультета Мельбурнского университета и оставили работу. Как сказал Стивенс, «это был очень жаркий день, и я считал, что возможность была удачной, поэтому я призвал мужчин идти за мной, на что они немедленно согласились, тогда я провел их… к зданию парламента». Каменщики с других строительных площадок по дороге присоединились к маршу, пока они в конце концов не дошли до гостиницы «Бельведер», где организовали пир по случаю этого события. В последующие месяцы продолжались переговоры с работодателями и правительством, пока не было достигнуто соглашение, согласно которому каменщики будут работать 8-часовой рабочий день, но будут получать ту же зарплату, которую раньше получали за 10 часов», — информирует Национальный музей Австралии.

После этого борьба за лучшие условия труда продолжалась среди представителей других профессий. Закон о 8-часовом рабочем дне для всех в Австралии утвердили в 1916 году.

21 апреля 1913 года на воду в Великобритании спустили пассажирский лайнер «Аквитания» — единственный, участвовавший в двух мировых войнах. Подробнее.

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21 апреля 1944 года начался бой между отрядами УПА и НКВД под Гурбами в Ровенской области. Подробнее.

21 апреля 1960 года Бразилия сменила столицу. Из Рио-де-Жанейро ее перенесли в специально построенный с нуля город Бразилиа. Подробнее.

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21 апреля 2019 года в Украине состоялся второй тур президентских выборов. Соперниками в нем были президент Петр Порошенко и Владимир Зеленский. Зеленский получил 73,22% голосов, Порошенко – 24,45%.

Церковный праздник 21 апреля

21 апреля — Светлый понедельник. Чтят память священномученика Ианнуария, епископа, и с ним святых мучеников Прокула, Соссия, Фавста диаконов, Дисидерия чтеца, Евтихия и Акутиона. Подробнее.

Народные приметы

Если в этот день гремит гром, то будет хороший урожай.

Если земля 21 апреля мокрая, то еще будет холодно, а если сухая – скоро потеплеет.

Что нельзя делать 21 апреля

В Светлый понедельник лучше отложить тяжелую и несрочную работу (работать в саду и огороде не запрещено)

Нельзя сидеть дома – лучше сходить в гости, обменяться куличами и пасхальными яйцами.

Нельзя топтать траву и смахивать с нее росу.