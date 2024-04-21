Сегодня 21 апреля: какой праздник и день в истории

21 апреля 2019 года в Украине состоялся второй тур президентских выборов, победу в котором одержал Владимир Зеленский. В 1920-м Петлюра и Пилсудский подписали Варшавский договор. В 1960-м Бразилия перенесла столицу из Рио в новый город. В 1967-м в Греции произошел переворот «черных полковников».

Праздники и памятные даты 21 апреля

21 апреля в мире – Всемирный день творчества и инновационной деятельности.

Также отмечают: Всемирный день миграции рыб, Всемирный день кроншнепа.

21 апреля в истории

21 апреля 1913 года на воду в Великобритании спустили пассажирский лайнер «Аквитания» — единственный, участвовавший в двух мировых войнах. Подробнее.

21 апреля 1920 года руководители УНР и Польши Симон Петлюра и Юзеф Пилсудский подписали так называемый Варшавский договор.

Он стал результатом переговоров, которые Петлюра вел, в том числе за спинами у своих союзников из бывшей ЗУНР (после Злуки она стала западной областью УНР). Договор содержал политические, военные и торговоэкономические конвенции. А ключевыми его позициями стало признание Польшей независимости УНР и отказ от возвращения полностью к границам Речи Посполитой 1772 года. Но в обмен на это Петлюра согласился признать украинско-польскую границу по реке Збруч и дальше по Припяти — до ее устья, то есть «сдал» полякам Восточную Галичину и пять уездов Волыни.

Это его решение в дальнейшем сформировало главе директории УНР образ предателя в западных регионах Украины и дало козырь большевистской пропаганде: захватчики заявляли, что Петлюра «продал Украину полякам». На самом деле в тот момент у него вряд ли был какой-то другой выход. Польское войско фактически контролировало те территории, которые Петлюра «уступил». При этом было очевидно, что страны Антанты – победительницы Первой мировой войны – поддерживают поляков и не собираются обеспечивать территориальную целостность УНР. В то же время украинское и польское государства имели общего врага – Советскую Россию и могли объединить силы для противодействия большевикам. Именно это они и сделали.

Согласно политической конвенции, подписанной в Варшаве в 1920-м, Польская республика обязывалась не заключать международных соглашений, направленных против УНР, а также гарантировать национально-культурные права украинского населения в Польше. Также не заключать договоров против Польши и гарантировать права поляков на своей территории обязалось правительство УНР. Стороны договорились проводить совместно военные операции против большевиков и определили принципы командования войсками в ходе совместных действий на фронте.

«С момента начала совместной офензивы (стремительного наступления — Ред.) и занятия новых территорий Правобережной Украины, которые находятся восточнее современной линии польско-большевистского фронта, Украинское правительство организует на них свою власть и администрацию — гражданскую и военную», — было указано в военной конвенции Варшавского договора.

Поляки обязались снабжать украинские войска оружием, амуницией и снаряжением, украинцы – предоставлять польским союзникам продукты. Несмотря на подробно прописанные обязательства, успехи на фронте и даже общий польско-украинский парад на Крещатике в освобожденном Киеве, этот союз не продержался долго. Во время мирных переговоров с большевиками в Риге поляки признали стороной таких переговоров марионеточную Украинскую социалистическую советскую республику. В дальнейшем она стала одной из сторон, подписавших Рижский мир. Эти договоренности завершили Польско-советскую войну, а западные территории Украины передали Польше.

21 апреля 1944 года начался бой между отрядами УПА и НКВД под Гурбами в Ровенской области. Подробнее.

21 апреля 1960 года Бразилия сменила столицу. Из Рио-де-Жанейро ее перенесли в специально построенный с нуля город Бразилиа. Подробнее.

21 апреля 1967 года в Греции произошел государственный переворот, в результате которого к власти пришел так называемый режим «черных полковников» во главе с Георгиосом Пападопулосом. Подробнее.

21 апреля 2019 года в Украине состоялся второй тур президентских выборов. Соперниками в нем были президент Петр Порошенко и Владимир Зеленский. Зеленский получил 73,22% голосов, Порошенко – 24,45%. В абсолютных цифрах за Зеленского отдали голоса более 13,5 млн избирателей, за Порошенко – более 4,5 млн избирателей.

Церковный праздник 21 апреля

21 апреля чтят память преподобной Марии Египетской. Это переходное празднование в 5-е воскресенье Великого поста. Мария жила в середине V – начале VI века. В молодости ушла из родительского дома и вела порочную жизнь. Однако через 17 лет она по стечению обстоятельств оказалась на одном корабле с группой паломников, направлявшихся к Святой Земле, а, прибыв в Иерусалим, присоединилась к паломникам, направлявшимся в храм Воскресения Христова. При этом Мария не переставала вести себя безнравственно и грешить. Когда же люди с толпой входили в храм, Марию у входа словно остановила невидимая рука – женщина не могла никакими усилиями войти в храм. Тогда она поняла, что это Бог не пускает ее в святое место за ее нечистоту. Она принялась каяться и просить простить ей грехи. После этого она почувствовала в душе просветление и беспрепятственно вошла в храм. А вышла из него другим человеком. Из Иерусалима она ушла в Иорданскую пустыню, где почти полвека провела в одиночестве, в посте и молитве. Там она и скончалась. Похоронил ее старец Зосима, посещавший Марию в пустыне в последние несколько лет ее жизни.

Народные приметы

Если в этот день гремит гром, то будет хороший урожай.

Если земля 21 апреля мокрая, то еще будет холодно, а если сухая – скоро потеплеет.

Что нельзя делать 21 апреля

Нельзя отказывать в помощи, ссориться, сплетничать, завидовать, обижаться и оскорблять кого-нибудь.

Нельзя резать хлеб (лучше ломать).