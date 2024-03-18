Сегодня 18 марта: какой праздник и день в истории

18 марта начинается Великий пост. В этот день в 1921 году заключили Рижский мир, который завершил Польско-советскую войну и установил границу, разделив Украину. В 1839-м китайский император принял решение, приведшее к Первой опиумной войне. В 1890-м в отставку ушел «железный канцлер» Германии Отто фон Бисмарк. В 1913-м во Львове создали военное общество «Сечевые стрельцы». В 1965-м состоялся первый выход человека в открытый космос. В 2014-м Путин подписал с предателями Аксеновым и Константиновым так называемый «Договор о принятии Крыма в состав России».

Праздники и памятные даты 18 марта

18 марта – начало Великого поста.

В мире – Всемирный день переработки.

18 марта в истории

18 марта 1839 года китайский император запретил иностранным торговым компаниям ввозить в Китай опиум. Это привело к Первой опиумной войне. Подробнее.

18 марта 1890 года под давлением последнего немецкого императора Вильгельма II заявление об отставке написал «железный канцлер» — Отто фон Бисмарк. Подробнее.

18 марта 1913 года во Львове создали военное общество «Сечевые стрельцы». Подробнее.

18 марта 1921 года Польша подписала с РСФСР и УССР Рижский мир.

Этим документом поляки признали УССР и предали единственного своего союзника в войне – Украинскую народную республику. Договор формально завершил Польско-советскую войну 1919-1920 годов. На тот момент уже было подписано перемирие – 2 октября 1920 года. А переговоры шли с августа 1920-го. Сначала их проводили в Минске, а с сентября делегации перебрались в Ригу. Большинство польских переговорщиков были представителями правых политических партий страны. Их не интересовало признание независимости УНР, которое ранее скрепил своей подписью в Варшавском договоре Юзеф Пилсудский. Совесть поляков частично успокаивал тот факт, что и в Украине этот договор между Пилсудским и Петлюрой не пользовался популярностью и поддержкой. Главной целью польской стороны во время переговоров было установить максимально возможные границы страны и завершить истощавшую республику войну. Поэтому уже в начале работы над мирным соглашением польская делегация признала марионеточную УССР как сторону переговоров. Стоит отметить, что на тот момент в мире не только УССР, но и Советскую Россию признавала совершенно небольшая группа стран.

Переговорам в Риге пытались помешать украинские дипломаты, в частности посол УНР в Латвии Владимир Кедровский, представитель правительства УНР Сергей Шелухин и делегация ЗУНР под руководством Костя Левицкого. Но их усилия были тщетны. Уже договор о перемирии, вступивший в силу 18 октября 1920 года, стал свидетельством того, что поляки предали интересы недавних союзников. Согласно финальному документу, который подписали 18 марта, Польша получила земли, отошедшие в состав Российской империи после третьего и частично второго разделов Речи Посполитой.

Это была часть земель Беларуси и Украины (в частности, Луцк, Ровно и Кременец). Также РСФСР и УССР отказались от претензий на Восточную Галичину, которая до 1914 года входила в состав Австро-Венгрии, а в 1918-м стала частью ЗУНР. Польша в свою очередь отказалась от части древних земель Речи Посполитой, оказавшихся к востоку от согласованной границы.

18 марта 1965 года состоялся первый выход человека в открытый космос. Подробнее.

18 марта 2014 года российский президент Путин подписал с предателями Аксеновым и Константиновым так называемый «Договор о принятии Крыма в состав России». Подробнее.

Церковный праздник

18 марта христиане чтят память святителя Кирилла, архиепископа Иерусалимского. Он родился в Иерусалиме в 315 году в христианской семье. Достигнув совершеннолетия, принял монашество, впоследствии стал пресвитером. А в 350 году стал архиепископом Иерусалимским. Боролся с ересями, из-за чего епископы-ариане добились его изгнания из Иерусалима. Кирилл нашел убежище у епископа Сильвана в Тарсе. Когда же архиепископ принял участие в Поместном соборе, один из митрополитов, не желавший его участия, оговорил Кирилла перед императором, и святителя заключили в тюрьму. Император Юлиан Отступник, только взойдя на престол, разрешил Кириллу вернуться к его пастве. Но впоследствии император отрекся от Христа. Кирилла снова изгнали, а Иерусалимскую кафедру занял святой Кириак. Впоследствии он умер мученической смертью. После гибели Юлиана святитель Кирилл вернулся на свою кафедру, но во время правления императора Валента третий раз был отправлен в ссылку. Лишь при царе Феодосии Великом архиепископ окончательно вернулся, участвовал во II Вселенском Соборе. По себе святитель Кирилл оставил 23 наставления и две беседы на евангельские темы. Умер в 386 году.

Народные приметы

Если в первый день поста идет снег, весна будет поздней, но урожай будет богатым.

Если же день теплый и солнечный, то весна будет ранняя и погожая.

Хорошая примета, если куры снесли в этот день много яиц. Значит, всю весну будут нестись.

Что нельзя делать 18 марта

Нельзя оставлять в доме беспорядок – пост нужно начинать в чистоте.

Если разрешает здоровье, в этот день лучше всего ничего не есть, только пить воду. Более мягкий вариант – поесть только один раз в день (конечно – постную пищу).