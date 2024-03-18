Сьогодні 18 березня: яке свято та день в історії

18 березня розпочинається Великий піст. Цього дня у 1921 році уклали Ризький мир, який завершив Польсько-радянську війну та встановив кордон, розділивши Україну. У 1839-му китайський імператор прийняв рішення, що призвело до Першої опіумної війни. У 1890-му у відставку пішов “залізний канцлер” Німеччини Отто фон Бісмарк. У 1913-му у Львові створили військове товариство “Січові стрільці”. У 1965-му відбувся перший вихід людини у відкритий космос. У 2014-му Путін підписав зі зрадниками Аксьоновим та Костянтиновим так званий “Договір про прийняття Криму до складу Росії”.

Свята та пам’ятні дати 18 березня

18 березня – початок Великого посту.

У світі – Всесвітній день переробки.

18 березня в історії

18 березня 1839 року китайський імператор заборонив іноземним торговим компаніям ввозити до Китаю опіум. Це призвело до Першої опіумної війни. Детальніше.

18 березня 1890 року під тиском останнього німецького імператора Вільгельма II заяву про відставку написав “залізний канцлер” – Отто фон Бісмарк. Детальніше.

18 березня 1913 року у Львові створили військове товариство “Січові стрільці”. Детальніше.

18 березня 1921 року Польща підписала з РСФРР та УСРР Ризький мир.

Цим документом поляки визнали УСРР та зрадили єдиного свого союзника у війні – Українську народну республіку. Договір формально завершив Польсько-радянську війну 1919-1920 років. На той момент уже було підписано перемир’я – 2 жовтня 1920 року. А переговори точилися з серпня 1920-го. Спочатку їх проводили у Мінську, а з вересня делегації перебралися до Риги. Більшість польських перемовників були представниками правих політичних партій країни. Їх не цікавило визнання незалежності УНР, яке раніше скріпив підписом у Варшавському договорі Юзеф Пілсудський. Совість поляків частково заспокоював той факт, що і в Україні цей договір між Пілсудським та Петлюрою не мав популярності та підтримки. Головною метою польської сторони під час перемовин було встановити максимально можливі кордони країни та завершити війну, що виснажувала республіку. Тому вже на початку роботи над мирною угодою польська делегація визнала маріонеткову УСРР як сторону переговорів. Варто зазначити, що на той момент у світі не лише УСРР, а й Радянську Росію визнавала зовсім невелика група країн.

Переговорам у Ризі намагалися перешкодити українські дипломати, зокрема, посол УНР у Латвії Володимир Кедровський, представник уряду УНР Сергій Шелухін та делегація ЗУНР під керівництвом Костя Левицького. Але їхні зусилля були марними. Уже договір про перемир’я, який набув чинності 18 жовтня 1920 року, став свідченням того, що поляки зрадили інтереси недавніх союзників. Згідно з фінальним документом, який підписали 18 березня, Польща отримала землі, що відійшли до складу Російської імперії після третього та частково другого розділів Речі Посполитої.

Це була частина земель Білорусі та України (зокрема, Луцьк, Рівне та Кременець). Також РСФРР та УСРР відмовилися від претензій на Східну Галичину, яка до 1914 року входила до складу Австро-Угорщини, а у 1918-му стала частиною ЗУНР. Польща своєю чергою відмовилася від частини стародавніх земель Речі Посполитої, що опинилися на схід від узгодженого кордону.

18 березня 1965 року відбувся перший вихід людини у відкритий космос. Детальніше.

18 березня 2014 року російський президент Путін підписав зі зрадниками Аксьоновим та Костянтиновим так званий “Договір про прийняття Криму до складу Росії”. Детальніше.

Церковне свято

18 березня християни вшановують пам’ять святителя Кирила, архієпископа Єрусалимського. Він народився в Єрусалимі в 315 році в християнській родині. Досягнувши повноліття, прийняв чернецтво, згодом став пресвітером. А у 350 році став архієпископом Єрусалимським. Боровся з єресями, через що єпископи-аріани добилися його вигнання з Єрусалиму. Кирило знайшов притулок у єпископа Сільвана у Тарсі. Коли ж архієпископ взяв участь у Помісному соборі, один із митрополитів, який не бажав його участі, обмовив Кирила перед імператором, і святителя ув’язнили. Імператор Юліан Відступник, тільки зійшовши на престол, дозволив Кирилу повернутися до його пастви. Але згодом імператор зрікся Христа. Кирила знову вигнали, а Єрусалимську катедру зайняв святий Киріак. Згодом він помер мученицькою смертю. Після загибелі Юліана святитель Кирило повернувся на свою катедру, але за правління імператора Валента втретє був відправлений на заслання. Лише за царя Феодосії Великого архієпископа остаточно повернувся, брав участь в II Вселенському Соборі. По собі святитель Кирило залишив 23 повчання та дві бесіди на Євангельські теми. Помер 386 року.

Народні прикмети

Якщо в перший день посту йде сніг, то весна буде пізньою, але врожай буде багатим.

Якщо ж день теплий і сонячний, то весна буде ранньою й погожою.

Хороша прикмета, якщо кури багато яєць знесли в цей день. Значить всю весну будуть нестися.

Що не можна робити 18 березня

Не можна залишати в домі безлад – пост потрібно починати в чистоті.

Якщо дозволяє здоров’я, в цей день краще за все нічого не їсти, лише пити воду. Більш м’який варіант – їсти лише один раз на день (звісно – пісну їжу).