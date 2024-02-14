Сьогодні 14 лютого: яке свято та день в історії

14 лютого у світі відзначають День святого Валентина (День закоханих). Цього дня 1779 року аборигени Гавайських островів убили мореплавця Джеймса Кука. У 1897-му помер український письменник Пантелеймон Куліш. У 1919-му почалася Польсько-радянська війна. У 1990-му “Вояджер-1” зробив фотографію Землі з рекордної відстані.

Свята та пам’ятні дати 14 лютого

14 лютого – День святого Валентина (День закоханих).

Також у світі: Міжнародний день дарування книг, День колеса огляду, Всесвітній день зцілення звуком, Всесвітній день поширення інформації про вроджені вади серця.

14 лютого в історії

14 лютого 1779 року аборигени Гавайських островів убили відомого англійського мореплавця Джеймса Кука. Детальніше.

14 лютого 1897 року помер український письменник та громадський діяч Пантелеймон Куліш.

14 лютого 1919 року розпочалася Польсько-радянська війна.

Вона стала логічним продовженням Першої світової війни та спроб більшовиків “поширити пожежу революції” по всіх європейських країнах. Передумови для початку цієї війни виникли в перші ж дні після капітуляції Німеччини та відновлення на уламках імперії незалежної Польщі. Керівництво радянської Росії тільки й чекало на можливість захопити (за версією більшовиків – “повернути”) землі колишньої Російської імперії, а за нагоди – й максимально просунути кордони на захід. Метою максимум був вихід до спільного кордону з Німеччиною, де на тлі падіння імперії виникли революційні рухи, в тому числі активізувалися місцеві комуністи. Можливість реалізувати такий задум у радянського командування виникла під час виведення німецьких військ, яке розпочалося після підписання Комп’єнського перемир’я. Хоча росіяни вийшли з Першої світової війни ще раніше та на жодні “бонуси” від перемоги Антанти претендувати не могли, вони вирішили скористатися ситуацією. Отже, більшовицькі орди йшли буквально по п’ятах за німецькою армією, яка залишала території України, Білорусі та Литви. Очевидно, що в цьому русі рано чи пізно вони мали зіткнутися з військами Польщі. Адже поляки своєю чергою ставили за мету відновлення країни в межах Речі Посполитої до її першого поділу. Такому розвитку подій сприяла й відсутність будь-якого визнаного кордону між відродженою Польщею та Радянською Росією.

Уже 11 грудня 1918 року росіяни увійшли до Мінська, а 1 січня 1919-го на окупованих територіях (у Смоленську) проголосили маріонеткову Білоруську радянську соціалістичну республіку. Згодом її перейменують на Литовсько-Білоруську. Уже 5 січня окупанти захопили Вільнюс. Деякі джерела схильні вважати початком польсько-радянської війни саме бої за Вільнюс, де більшовикам протистояла польська самооборона. Різного роду зіткнення виникали й раніше – ще наприкінці 1918 року. Однак у польській історіографії днем початку Польсько-радянської війни визначають саме 14 лютого, коли сталося зіткнення біля міста Мости (на території сучасної Білорусі). Там польські війська зупинили марш частин Західного фронту Червоної армії, завданням яких було прорватися аж до німецького кордону. Так утворився польсько-радянський фронт на території Білорусі та Литви.

В Україні тим часом проти радянських загарбників (і водночас проти “денікінців”) боролася Армія УНР. Вона змушена була поступово відступати. На початку 1919-го більшовики захопили Харків, на початку лютого – Київ. Восени 1919-го українське військо опинилося у так званому “трикутнику смерті” (Любар — Чортория — Миропіль) на території сучасної Житомирської області, оточене більшовиками, поляками та денікінцями. З цієї позиції наприкінці 1919-го затіяли та блискуче реалізували Перший зимовий похід Армії УНР. А вже навесні 1920-го Петлюра та Пілсудський підписали Варшавський договір, згідно з яким Польща визнала окуповану більшовицькими військами територію України за УНР. З цього моменту польські та українські війська брали участь у Польсько-радянській війні разом. Атакувавши окупантів в Україні, вони вибили їх із Києва і навіть провели 9 травня 1920 року в місті спільний парад.

Але успіх був нетривалим – уже 14 червня столицю знову захопили червоноармійці. А поляки зрештою уклали з РРФСР спочатку перемир’я (у жовтні 1920-го), а потім підписали Ризький мирний договір, який визначив польсько-радянський кордон і вкотре розділив Україну. Встановлені цим договором кордони протрималися до 1939-го, коли зі спільного вторгнення до Польщі нацистів та радянського війська розпочалася Друга світова війна.

14 лютого 1956 року в Москві відкрився XX з’їзд КПРС, у якому Хрущов “серед своїх” розпочав так зване “розвінчання культу особистості” свого попередника Сталіна. Детальніше.

14 лютого 1990 року “Вояджер-1” зробив фотографію Землі з рекордної відстані – 6,4 млрд км.

Це фото відоме як “Бліда блакитна цятка” (“Pale Blue Dot”). Видимий розмір Землі на цьому знімку – менше одного пікселя, і планета виглядає дуже самотньою на тлі безкрайнього космосу. Знімок зробили з ініціативи астронома та письменника Карла Сагана. Він же дав йому досить поетичну назву і використав її як лейтмотив своєї книги “Блакитна цятка: космічне майбутнє людства”, що вийшла 1994 року.

14 лютого 1992 року встановлено дипломатичні відносини між РФ та Україною. Їх розірвали 24 лютого 2022-го – у день, коли РФ розпочала повномасштабне вторгнення.

14 лютого 2005 року заснували найпопулярніший відеохостинг світу – YouTube. Детальніше.

Церковне свято

14 лютого християни вшановують пам’ять преподобного Авксентія. Преподобний – за походженням сирієць. Він служив при дворі імператора Феодосія Молодшого. Але згодом прийняв сан пресвітера, а потім і чернечий постриг. Після цього почав вести життя пустельника. Місце подвигів святого виявили пастухи, поголос про нього розлетівся, і до нього почали приходити люди за зціленням. Авксентій зцілював безліч хворих і недужих. Помер близько 470 року, залишивши після себе учнів та влаштувавши багато монастирів.

Народні прикмети

Якщо 14 лютого – сонячний день, то літо буде теплим, але весна – з морозами.

Якщо день морозний, то літо буде посушливим і спекотним.

Гарна погода в цей день передбачає швидке невелике похолодання.

Що не можна робити 14 лютого

Не можна відвідувати лікаря.

Не можна стригти нігті та волосся.

Не можна лаятися.