Сьогодні 14 лютого: яке свято та день в історії

14 лютого за церковним календарем – пам’ять мученика Трифона. Сьогодні – День усіх закоханих. 14 лютого аборигени вбили Кука, а трійця співробітників PayPal заснувала YouTube.

Свята та пам’ятні дати 14 лютого

14 лютого протягом багатьох років в Україні відзначали День військ радіаційного, хімічного, біологічного захисту Збройних Сил України. Однак у 2022 році наказом Головнокомандувача ЗСУ професійне свято цих військових перенесено на 15 вересня.

У світі це День святого Валентина чи День усіх закоханих.

Також під егідою ООН відбувається Міжнародний день дарування книг. У Європі – Європейський день допомоги хворим на епілепсію.

14 лютого в історії

14 лютого 1779 року аборигени Гавайських островів убили відомого англійського мореплавця Джеймса Кука. Незважаючи на поширений міф, підкріплений піснею Висоцького “Чому аборигени з’їли Кука”, насправді капітана не їли. Гавайці не були канібалами. Але у сутичці його просто розірвали на частини.

Цьому передувала досить тривала передісторія спілкування англійських моряків із гавайськими аборигенами. Починалася вона не просто мирно, а майже тріумфально. 16 січня кораблі Кука, який здійснював уже третю масштабну морську експедицію, досягли місця для стоянки на відкритих ними Гавайських островах. Місцеві жителі спершу прийняли Кука за одного зі своїх богів. Тож у перші дні ледь не молилися на нього. Але стосунки досить швидко почали псуватися. Гавайці крали майно англійців, а ті, захищаючи своє, вступали з аборигенами в сутички. Проте все могло б обійтися. Адже 4 лютого Кук вирішив залишити неприязне місце.

Однак через шторм 10 лютого моряки змушені були повернутися на острів, щоб полагодити потерпілий корабель. Гавайці зустріли англійців вже відверто вороже. А після чергової крадіжки – баркасу – 14 лютого Кук вирішив вдатися до хитрощів: взяти в заручники одного з місцевих вождів, щоб потім обміняти того на вкрадене майно. Це рішення стало фатальним. Кук запросив вождя на корабель, і той погодився та пішов з англійцями, але біля самого берега передумав. До того моменту довкола вже зібралося кілька тисяч гавайців. Вони оточили Кука та його людей, відтіснивши їх до води. Серед аборигенів розповсюдилися чутки про те, що моряки вбили кількох місцевих жителів. Чутки, спроба заманити вождя на корабель, поведінка Кука – усе разом спровокувало натовп до ворожих дій. У сутичці загинув Кук та четверо матросів. Інші відступили на корабель. Щоб повернути тіло Кука, його наступник Чарльз Клерк, який очолив експедицію, змушений був під прикриттям гармат висадити десант на берег. Він захопив і спалив ущент прибережні поселення і відкинув гавайців у гори. Після цього гавайці доставили морякам кошик із десятьма фунтами м’яса та людську голову без нижньої щелепи. Саме такий вид останків Кука викликав міфи про те, що його їли. Насправді натовп його просто розірвав. 22 лютого 1779 року останки Кука поховали у морі.

14 лютого 1992 року встановлено дипломатичні відносини між РФ та Україною. Вони розірвані 24 лютого 2022 року – у день, коли РФ розпочала повномасштабний наступ на Україну.

14 лютого 2005 року було засновано найпопулярніший відеохостинг світу – YouTube.

Ідея його створення належить трьом працівникам PayPal – дизайнеру Чаду Герлі та програмістам Стівену Чені та Джаведу Каріму. Є щонайменше дві версії того, як трійця вигадала YouTube. Перша – в тому, що автором ідеї був Карим. А спонукали його безуспішні спроби знайти в інтернеті відеоролик за участю Джанет Джексон і Джастіна Тімберлейка. За другою версією – ідея спільна, а поштовхом стала спроба колег обмінятися фотографіями та відеороликами, знятими на спільній вечірці. У процесі вони виявили, що в інтернеті немає зручного сервісу для розміщення відео. Тоді й вирішили створити сайт, куди користувачі могли б легко вантажити відеоролики, а потім їх легко переглядати у форматі флеш-відео.

Перший відеоролик, який завантажили на YouTube, називався “Я в зоопарку” та тривав 19 секунд. Його розмістив Джавед Карім 23 квітня 2005 року. Поступово розробники відеохостингу додали можливість коментувати відео та вставляти відеоролики з YouTube у записи на інших сайтах та блогах. І це сприяло швидкому зростанню популярності сервісу. Вже у грудні 2005 року кількість щоденних переглядів на сайті складала 8 мільйонів. У липні 2006 року досягла рекордних 100 мільйонів – на той момент це було 60% від усіх переглядів онлайн-відео в інтернеті. Надзвичайно перспективний стартап одразу помітила компанія Google та викупила YouTube у його авторів за 1,65 мільярда доларів уже в листопаді 2006 року.

Церковне свято 14 лютого

14 лютого християни вшановують пам’ять святого мученика Трифона. Він жив у Малій Азії. З молодих років мав силу вигнання бісів та лікування різних захворювань. Особливо уславився вигнанням диявола з дочки римського імператора Гордіана. Під час гонінь на християн імператора Декія Трифона схопили та привели на допит, під час якого він не приховував своєї віри у Христа. У результаті святого жорстоко катували, а потім засудили на обезголовлення мечем. Перед стратою святий мученик молився та попросив у Бога особливу благодать тим, хто закликатиме його ім’я на допомогу. Перш ніж воїни занесли меч над головою Трифона, він сам помер. Мученику Трифону зазвичай моляться за зцілення від тілесних недуг, у разі хвороби чи голоду.

Народні прикмети

Морозний день – до пізньої та морозної весни.

Яка погода 14 лютого, такою буде наступні 30 днів.

Що не можна робити 14 лютого

Закоханим не можна сваритися та згадувати образи.

Не можна кричати на кота і лаяти його сьогодні.

Не можна різати свійську птицю.