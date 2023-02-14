Сегодня 14 февраля: какой праздник и день в истории

14 февраля по церковному календарю – память мученика Трифона. Сегодня – День всех влюбленных. 14 февраля аборигены убили Кука, а троица сотрудников PayPal основала YouTube.

Праздники и памятные даты 14 февраля

14 февраля в течение многих лет в Украине отмечали День войск радиационной, химической, биологической защиты Вооруженных сил Украины. Однако в 2022 году приказом Главнокомандующего ВСУ профессиональный праздник этих военных перенесен на 15 сентября.

В мире это День святого Валентина или День всех влюбленных.

Также под эгидой ООН проходит Международный день дарения книг. В Европе — Европейский день помощи больным эпилепсией.

14 февраля в истории

14 февраля 1779 года аборигены Гавайских островов убили известного английского мореплавателя Джеймса Кука. Несмотря на распространенный миф, подкрепленный песней Высоцкого «Почему аборигены съели Кука», на самом деле капитана не ели. Гавайцы не были каннибалами. Но в схватке его просто разорвали на части.

Смерть капитана Джеймса Кука. Иоганн Цоффани. 1794 год

Этому предшествовала довольно продолжительная предыстория общения английских моряков с гавайскими аборигенами. Начиналась она не просто мирно, а почти триумфально. 16 января корабли Кука, который совершал уже третью масштабную морскую экспедицию, достигли места для стоянки на открытых ими Гавайских островах. Местные жители сперва приняли Кука за одного из своих богов. Так что в первые дни едва не молились на него. Но отношения достаточно быстро начали портиться. Гавайцы совершали кражи имущества англичан, а те, защищая свое, вступили с аборигенами в стычки. Все могло бы, тем не менее, обойтись. Ведь 4 февраля Кук принял решение покинуть неприязненное место.

Однако из-за шторма 10 февраля моряки вынуждены были вернуться на остров, чтобы починить пострадавший корабль. Гавайцы встретили англичан уже откровенно враждебно. А после очередной кражи – баркаса – 14 февраля Кук решил прибегнуть к уловкам: взять в заложники одного из местных вождей, чтобы потом обменять того на украденное имущество. Это решение стало роковым. Кук пригласил вождя на корабль, и тот согласился и пошел с англичанами, но у самого берега передумал. К тому моменту вокруг уже собралось несколько тысяч гавайцев. Они окружили Кука и его людей, оттеснив их к воде. Среди аборигенов разнеслись слухи о том, что моряки убили нескольких местных жителей. Слухи, попытка заманить вождя на корабль, поведение Кука – все вместе спровоцировало толпу к враждебным действиям. В схватке погиб Кук и четверо матросов. Остальные отступили на корабль. Чтобы вернуть тело Кука его преемник Чарльз Клерк, возглавивший экспедицию, вынужден был под прикрытием пушек высадить десант на берег. Он захватил и сжег дотла прибрежные поселения и отбросил гавайцев в горы. После этого гавайцы доставили морякам корзину с десятью фунтами мяса и человеческую голову без нижней челюсти. Именно такой вид останков Кука вызвал мифы о том, что его ели. На самом деле, толпа его просто разорвала. 22 февраля 1779 года останки Кука похоронили в море.

14 февраля 1992 года установлены дипломатические отношения между РФ и Украиной. Они разорваны 24 февраля 2022 года – в день, когда РФ начала полномасштабное наступление на Украину.

14 февраля 2005 года был основан самый популярный видеохостинг мира – YouTube.

Идея его создания принадлежит трем работникам PayPal – дизайнеру Чаду Герли и программистам Стивену Чени и Джаведу Кариму. Есть по меньшей мере две версии того, как троица придумала YouTube. Первая состоит в том, что автором идеи был Карим. А cподвигли его безуспешные попытки найти в интернете видеоролик с участием Джанет Джексон и Джастина Тимберлейка. По второй версии – идея общая, а толчком стала попытка коллег обменяться фотографиями и видеороликами, снятыми на совместной вечеринке. В процессе они обнаружили, что в интернете нет удобного сервиса для размещения видео. Тогда и решили создать сайт, куда пользователи могли бы легко грузить видеоролики, а затем легко их просматривать в формате флеш-видео.

Первый видеоролик, который загрузили на YouTube, назывался «Я в зоопарке» и длился 19 секунд. Его разместил Джавед Карим 23 апреля 2005 года. Постепенно разработчики видеохостинга добавили возможность комментировать видео и вставлять видеоролики с YouTube в записи на других сайтах и блогах. И это способствовало быстрому росту популярности сервиса. Уже в декабре 2005 года число ежедневных просмотров на сайте составляло 8 миллионов. В июле 2006 года достигло рекордных 100 миллионов – на тот момент это было 60% всех просмотров онлайн-видео в интернете. Чрезвычайно перспективный стартап сразу заметила компания Google и выкупила YouTube у его авторов за 1,65 миллиарда долларов уже в ноябре 2006 года.

Церковный праздник 14 февраля

14 февраля христиане чтят память святого мученика Трифона. Он жил в Малой Азии. С юных имел силу изгнания бесов и исцеления различных болезней. Особенно прославился изгнанием дьявола из дочери римского императора Гордиана. Во время гонений на христиан императора Декия Трифона схватили и привели на допрос, во время которого он не скрывал своей веры в Христа. В результате святого жестоко пытали, а затем осудили на обезглавливание мечом. Перед казнью святой мученик молился и попросил у Бога особую благодать тем, кто будет призывать его имя на помощь. Прежде чем воины занесли меч над головой Трифона, он умер сам. Мученику Трифону обычно молятся за исцеление от телесных недугов, в случае болезни или голода.

Народные приметы

Морозный день – к поздней и морозной весне.

Какая погода 14 февраля, такой она будет следующие 30 дней.

Что нельзя делать 14 февраля

Влюбленным нельзя ссориться и вспоминать обиды.

Нельзя кричать на кота и ругать его сегодня.

Нельзя резать домашнюю птицу.