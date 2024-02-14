Сегодня 14 февраля: какой праздник и день в истории

14 февраля в мире отмечают День святого Валентина (День влюбленных). В этот день в 1779 году аборигены Гавайских островов убили мореплавателя Джеймса Кука. В 1897-м умер украинский писатель Пантелеймон Кулиш. В 1919-м началась Польско-советская война. В 1990-м «Вояджер-1» сделал фотографию Земли с рекордного расстояния.

Праздники и памятные даты 14 февраля

14 февраля – День святого Валентина (День влюбленных).

Также в мире: Международный день дарения книг, День колеса обозрения, Всемирный день исцеления звуком, Всемирный день распространения информации о врожденных пороках сердца.

14 февраля в истории

14 февраля 1779 года аборигены Гавайских островов убили известного английского мореплавателя Джеймса Кука. Подробнее.

14 февраля 1897 года умер украинский писатель и общественный деятель Пантелеймон Кулиш.

14 февраля 1919 года началась Польско-советская война.

Она стала логическим продолжением Первой мировой войны и попыток большевиков «распространить пожар революции» по всем европейским странам. Предпосылки для начала этой войны возникли в первые же дни после капитуляции Германии и восстановления на обломках империи независимой Польши. Руководство советской России только и ждало возможности захватить (по версии большевиков – «возвратить») земли бывшей Российской империи, а по случаю – и максимально продвинуть границы на запад. Целью максимум был выход к общей границе с Германией, где на фоне падения империи возникли революционные движения, в том числе активизировались местные коммунисты. Возможность реализовать такой замысел у советского командования возникла при выводе немецких войск, который начался после подписания Компьенского перемирия. Хотя россияне вышли из Первой мировой войны еще раньше и ни на какие «бонусы» от победы Антанты претендовать не могли, они решили воспользоваться ситуацией. Так что большевистские орды шли буквально по пятам за немецкой армией, которая покидала территории Украины, Беларуси и Литвы. Очевидно, что в этом движении рано или поздно они должны были столкнуться с войсками Польши. Ведь поляки в свою очередь ставили целью восстановление страны в границах Речи Посполитой до ее первого раздела. Такому развитию событий способствовало и отсутствие какой-либо признанной границы между возрожденной Польшей и Советской Россией.

Уже 11 декабря 1918 года россияне вошли в Минск, а 1 января 1919-го на оккупированных территориях (в Смоленске) провозгласили марионеточную Белорусскую советскую социалистическую республику. Впоследствии ее переименуют в Литовско-Белорусскую. Уже 5 января оккупанты захватили Вильнюс. Некоторые источники склоняются считать началом польско-советской войны именно бои за Вильнюс, в которых большевикам противостояла польская самооборона. Разного рода столкновения возникали и ранее — еще в конце 1918 года. Однако в польской историографии днем начала Польско-советской войны определяют именно 14 февраля, когда произошло столкновение у города Мосты (на территории современной Беларуси). Там польские войска остановили марш частей Западного фронта Красной армии, задачей которых было прорваться аж до немецкой границы. Так образовался польско-советский фронт на территории Беларуси и Литвы.

В Украине тем временем против советских захватчиков (и одновременно против «деникинцев») сражалась Армия УНР. Она вынуждена была постепенно отступать. В начале 1919-го большевики захватили Харьков, в первых числах февраля – Киев. Осенью 1919-го украинское войско оказалось в так называемом «треугольнике смерти» (Любар — Чертория — Мирополь) на территории современной Житомирской области, окруженное большевиками, поляками и деникинцами. С этой позиции в конце 1919-го затеяли и блестяще реализовали Первый зимний поход Армии УНР. А уже весной 1920-го Петлюра и Пилсудский подписали Варшавский договор, согласно которому Польша признала оккупированную большевистскими войсками территорию Украины за УНР. С этого момента польские и украинские войска участвовали в Польско-советской войне вместе. Атаковав оккупантов в Украине, они выбили их из Киева и даже провели 9 мая 1920 года в городе общий парад.

Но успех был непродолжительным – уже 14 июня столицу вновь захватили красноармейцы. А поляки в итоге заключили с РСФСР сначала перемирие (в октябре 1920-го), а затем подписали Рижский мирный договор, который определил польско-советскую границу и в очередной раз разделил Украину. Установленные этим договором границы продержались до 1939-го, когда с совместного вторжения в Польшу нацистов и советского войска началась Вторая мировая война.

14 февраля 1956 года в Москве открылся XX съезд КПСС, на котором Хрущев «среди своих» начал так называемое «развенчание культа личности» своего предшественника Сталина. Подробнее.

14 февраля 1990 года «Вояджер-1» сделал фотографию Земли с рекордного расстояния – в 6,4 млрд км.

Это фото известно как «Бледно-голубая точка» («Pale Blue Dot»). Видимый размер Земли на этом снимке – менее одного пикселя, и планета выглядит очень одинокой на фоне бескрайнего космоса. Снимок сделали по инициативе астронома и писателя Карла Сагана. Он же дал ему достаточно поэтическое название и использовал его как лейтмотив своей книги «Голубая точка: космическое будущее человечества», вышедшей в 1994 году.

14 февраля 1992 года установлены дипломатические отношения между РФ и Украиной. Их разорвали 24 февраля 2022-го — в день, когда РФ начала полномасштабное вторжение.

14 февраля 2005 года основали самый популярный видеохостинг мира – YouTube. Подробнее.

Церковный праздник

14 февраля христиане чтят память преподобного Авксентия. Он был по происхождению сирийцем. Служил при дворе императора Феодосия Младшего. Но впоследствии принял сан пресвитера, а затем и монашеский постриг. После этого начал вести жизнь отшельника. Место подвигов святого обнаружили пастухи, молва о нем разлетелась, и к нему стали приходить люди за исцелением. Авксентий исцелял множество больных и немощных. Умер около 470 года, оставив после себя учеников и основав много монастырей.

Народные приметы

Если 14 февраля – солнечный день, то лето будет теплым, но весна – с морозами.

Если день морозный, то лето будет засушливым и жарким.

Хорошая погода в этот день — к быстрому небольшому похолоданию.

Что нельзя делать 14 февраля

Нельзя посещать врача.

Нельзя стричь ногти и волосы.

Нельзя ругаться.