Сегодня 5 февраля: какой праздник и день в истории

5 февраля 1918 года войска большевиков начали штурмовать Печерск в Киеве. В 1919-м войска Сечевых стрельцов окончательно покинули столицу под нашествием советских оккупантов. В 1946-м вступил в силу «Договор между СССР и Польской Республикой о советско-польской государственной границе». В 2009-м сомалийские пираты отпустили судно «Фаина», в составе экипажа которого находились 17 украинских моряков. В 2023-м российские ракеты ударили по историческому центру Харькова, частично разрушив здание университета им. Бекетова.

Праздники и памятные даты 5 февраля

5 февраля – День эрудита и Всемирный день «Нутеллы».

5 февраля в истории

5 февраля 1918 года начался штурм Печерска в Киеве войсками большевиков под командованием Муравьева.

Войско, которое до этого приостановило свое наступление, столкнувшись с отчаянным сопротивлением защитников Украины в бою под Крутами, добралось до столицы. Этому способствовал Январский мятеж, организованный в самом городе. Хотя восстание на заводе «Арсенал» подавили, оно оттянуло на себя силы, которые требовались на фронте. Так что уже 4 февраля большевики захватили Дарницу и мосты через Днепр. А 5 февраля продвинулись на правый берег. Полностью захватить Киев наскоком в этот день не удалось. Тогда большевики прибегли к обходному маневру, наступая с трех сторон, и в ближайшие дни все же сломили сопротивление защитников. Однако ненадолго – уже 9 февраля правительство УНР подписало Берестейский (Брест-Литовский) мирный договор с Германией и Австро-Венгрией. Украина вышла из Первой мировой войны, а ее государственный суверенитет была вынуждена признать и РСФСР. Впрочем, войска Муравьева совсем не собирались покидать Киев, и 12 февраля Совет народных министров УНР обратился за военной помощью к Германии. При поддержке немецкого войска армия УНР вытеснила большевиков из Киева, 1 марта остатки большевистского войска отошли на левый берег Днепра. А в Киеве встречали с церковными звонами и молебнами гайдамаков Симона Петлюры, Сечевых стрельцов Евгения Коновальца и запорожцев Константина Присовского. Немецкая армия вступила в город на следующий день, прибыв по железной дороге.

5 февраля 1919 года под натиском большевистского войска защитники УНР – корпус Сечевых стрельцов – окончательно покинули Киев. В тот же день в город вошли Богунский и Таращанский полки под командованием Щорса и Боженко. А ведь всего за пару недель до этого — 22 января 1919 года — на Софийской площади в Киеве торжественно провозглашали «Акт злуки» УНР и ЗУНР.

Однако уже в тот момент военная ситуация была почти критической. Сразу после капитуляции Германии в Первой мировой войне советское руководство России объявило недействительным Берестейский (Брест-Литовский) мирный договор, согласно которому признало независимость Украины. После этого в Москве создали фейковое «Временное рабоче-крестьянское правительство Украины» и начали масштабное наступление, которое готовили заранее, понимая патовую ситуацию на фронте для Германии и Австро-Венгрии. Харьков войска оккупантов, которые пытались выдать за «Украинскую советскую армию», захватили 3 января и быстро продвигались к столице. 16 января Директория УНР официально объявила войну большевистской России, констатировав то, что уже происходило безо всякого объявления. 22 января советские войска захватили Нежин, 24-го – Бровары. Бои за Киев длились три дня, после чего остатки армии УНР были вынуждены отступить.

5 февраля 1946 года вступил в силу «Договор между СССР и Польской Республикой о советско-польской государственной границе». Этот документ подписали в Москве еще 16 августа 1945 года, а 5 февраля 1946 года в Варшаве стороны обменялись ратификационными грамотами. Договор юридически зафиксировал переход Западной Украины и Западной Беларуси от Польши к СССР, как предварительно договаривались руководители США, Великобритании и СССР на Ялтинской конференции.

5 февраля 1992 года Украина установила дипломатические отношения с Норвегией.

5 февраля 2009 года сомалийские пираты отпустили судно «Фаина», в составе экипажа которого было 17 украинских моряков.

За это пираты получили выкуп 3,2 млн долларов. В плену современных корсаров украинское грузовое судно (ходившее под флагом Белиза) и его команда находились с 25 сентября 2008 года. На борту корабля находился груз танков Т-72, РСЗО БМ-21 «Град», огнестрельного оружия и другого военного оборудования. Груз был предназначен для Кении.

5 февраля 2023 года россияне утром ударили ракетами С-300 по историческому центру Харькова. «Прилет» был по зданию Харьковского национального университета городского хозяйства им. А.Н. Бекетова.

Еще одна ракета попала в четырехэтажный жилой дом. Пострадали пять человек. Уже 8 февраля СБУ сообщила о задержании подозреваемого в корректировке этого удара. Он фотографировал последствия «прилета» и был пойман прямо на месте. Как выяснилось впоследствии, подозреваемый – Андрей Нечепоренко – известный спортсмен, турист и марафонец. Суд над ним в Харькове начался в августе. Мужчину обвинили в госизмене, он свою вину не признал. В самом университете в течение года продолжались восстановительные работы. В частности, летом сообщили, что уже восстановили разрушенную до основания электроподстанцию, питающую университет.

Церковный праздник 5 февраля

5 февраля чтят память мученицы Агафьи. Она была дочерью именитых и богатых родителей – христиан из города Палермо в Сицилии. Во время гонений на христиан императора Декия градоначальник Катаны Кинтиан, услышав о богатстве и красоте Агафьи, послал за ней воинов, чтобы привести ее на суд как христианку. В Катане святую поселили у одной богатой женщины, у которой было пять дочерей. Все они пытались убедить Агафью принести жертву языческим богам. Однако она стойко отказывалась. Не согласилась девушка перейти в язычество и во время допроса у градоправителя. Тогда ее подвергли жестоким издевательствам. В тюрьме к ней явился апостол Петр и исцелил от ран. На следующем допросе Агафья своим чудесным исцелением поразила правителя. Но выводов он не сделал – и приказал мучить девушку дальше. Тогда началось землетрясение, и разверзшаяся земля поглотила ближайших друзей Кинтиана. Испуганные жители прибежали к Кинтиану, требуя, чтобы он прекратил пытки. Опасаясь народного возмущения, Кинтиан отправил святую Агафью обратно в тюрьму, где мученица умерла.

Народные приметы

Мороз в этот день — к ранней и теплой весне, а также — сухому лету.

Если снега нет 5 февраля, то летом не будет осадков.

Что нельзя делать 5 февраля

Нельзя ссориться – особенно в семье.