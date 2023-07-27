Электроподстанцию в университете Харькова, разрушенную ракетой, восстановили
Электроподстанцию, которая питает Харьковский национальный университет городского хозяйства им. А.М.Бекетова и была повреждена в феврале этого года в результате ракетного удара, отстроили и запустили.
Все это время университет получал свет по временным схемам, сообщил начальник Центрального района электрических сетей (РЭМ) АО «Харьковоблэнерго» Сергей Гасюк.
После вражеского удара пострадала строительная и электротехническая часть подстанции.
«Специалисты управления по ремонту зданий и сооружений облэнерго капитально отремонтировали крышу и стены, выполнили отделочные работы снаружи и внутри. Кроме того, заменили деформированную взрывной волной дверь подстанции. Что касается электрооборудования, то установлены два новых трансформатора и заменены ячейки, восстановлены все кабельные линии. Сейчас это фактически новая современная подстанция, являющаяся одной из лучших на территории обслуживания Центрального РЭС», — отметил Сергей Гасюк.
Он также подчеркнул: ввод в эксплуатацию обновленной подстанции обеспечит корпус университета устойчивым и надежным электроснабжением, что особенно актуально накануне нового учебного года.
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- • Дата публикации материала: 27 июля 2023 в 15:07;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Электроподстанцию, которая питает Харьковский национальный университет городского хозяйства им. А.М.Бекетова и была повреждена в феврале этого года в результате ракетного удара, отстроили и запустили.".