Электроподстанцию в университете Харькова, разрушенную ракетой, восстановили

Электроподстанцию, которая питает Харьковский национальный университет городского хозяйства им. А.М.Бекетова и была повреждена в феврале этого года в результате ракетного удара, отстроили и запустили.

Все это время университет получал свет по временным схемам, сообщил начальник Центрального района электрических сетей (РЭМ) АО «Харьковоблэнерго» Сергей Гасюк.

После вражеского удара пострадала строительная и электротехническая часть подстанции.

«Специалисты управления по ремонту зданий и сооружений облэнерго капитально отремонтировали крышу и стены, выполнили отделочные работы снаружи и внутри. Кроме того, заменили деформированную взрывной волной дверь подстанции. Что касается электрооборудования, то установлены два новых трансформатора и заменены ячейки, восстановлены все кабельные линии. Сейчас это фактически новая современная подстанция, являющаяся одной из лучших на территории обслуживания Центрального РЭС», — отметил Сергей Гасюк.

Он также подчеркнул: ввод в эксплуатацию обновленной подстанции обеспечит корпус университета устойчивым и надежным электроснабжением, что особенно актуально накануне нового учебного года.