11 вузов Украины, из которых три из Харькова, попали в рейтинг лучших в мире
Среди лучших вузов по рейтингу QS World University Rankings оказались три харьковских вуза, сообщило Министерство образования и науки Украины.
«QS World University Rankings – один из наиболее влиятельных глобальных рейтингов университетов. В нынешнем топе представлены 1500 заведений в 104 городах. Чтобы их отобрать, проанализировали 17,5 млн. научных работ, опросили более 240 тыс. преподавателей и работодателей», — рассказали в Минобразования Украины.
Ежегодный рейтинг QS World University Rankings составляют учитывая репутацию университетов, цитируемость научных публикаций, соотношение количества преподавателей и студентов, отношение к студентам на рынке труда и количество иностранных преподавателей и студентов.
✔️Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко (лучшие 681-690 рейтинга);
✔️ Харьковский национальный университет имени В. Н. Каразина (лучшие 691-700 рейтинга);
✔️ Национальный технический университет Украины «Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского» (лучшие 731-740 рейтинга);
✔️Национальный технический университет «Харьковский политехнический институт» (лучшие 901-950 рейтинга);
✔️НУ «Львовская политехника» (лучшие 951-1000 рейтинга);
✔️Сумский государственный университет (лучшие 951-1000 рейтинга);
✔️Национальный университет «Киево-Могилянская академия» (НаУКМА) (лучшие 1001-1200 рейтинга);
✔️Одесский национальный университет имени И.И.Мечникова (лучшие 1001-1200 рейтинга);
✔️Львовский национальный университет имени Ивана Франко (лучшие 1201-1400 рейтинга);
✔️Харьковский национальный университет радиоэлектроники (лучшие 1201-1400 рейтинга);
✔️Национальный университет биоресурсов и природопользования Украины (лучшие 1201-1400 рейтинга);
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- • Дата публикации материала: 5 июля 2023 в 14:13;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Среди лучших вузов по рейтингу QS World University Rankings оказались три харьковских вуза, сообщило Министерство образования и науки Украины.".