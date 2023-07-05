11 вузов Украины, из которых три из Харькова, попали в рейтинг лучших в мире

Среди лучших вузов по рейтингу QS World University Rankings оказались три харьковских вуза, сообщило Министерство образования и науки Украины.

«QS World University Rankings – один из наиболее влиятельных глобальных рейтингов университетов. В нынешнем топе представлены 1500 заведений в 104 городах. Чтобы их отобрать, проанализировали 17,5 млн. научных работ, опросили более 240 тыс. преподавателей и работодателей», — рассказали в Минобразования Украины.

Ежегодный рейтинг QS World University Rankings составляют учитывая репутацию университетов, цитируемость научных публикаций, соотношение количества преподавателей и студентов, отношение к студентам на рынке труда и количество иностранных преподавателей и студентов.

✔️Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко (лучшие 681-690 рейтинга);

✔️ Харьковский национальный университет имени В. Н. Каразина (лучшие 691-700 рейтинга);

✔️ Национальный технический университет Украины «Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского» (лучшие 731-740 рейтинга);

✔️Национальный технический университет «Харьковский политехнический институт» (лучшие 901-950 рейтинга);

✔️НУ «Львовская политехника» (лучшие 951-1000 рейтинга);

✔️Сумский государственный университет (лучшие 951-1000 рейтинга);

✔️Национальный университет «Киево-Могилянская академия» (НаУКМА) (лучшие 1001-1200 рейтинга);

✔️Одесский национальный университет имени И.И.Мечникова (лучшие 1001-1200 рейтинга);

✔️Львовский национальный университет имени Ивана Франко (лучшие 1201-1400 рейтинга);

✔️Харьковский национальный университет радиоэлектроники (лучшие 1201-1400 рейтинга);

✔️Национальный университет биоресурсов и природопользования Украины (лучшие 1201-1400 рейтинга);