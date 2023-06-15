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В «Каразина» открыли аудиторию в честь погибшего студента, защищавшего Харьков

Общество 14:03   15.06.2023
Виктория Яковенко
В «Каразина» открыли аудиторию в честь погибшего студента, защищавшего Харьков Фото: прес-служба ХНУ им. Каразина

В ХНУ им. Каразина открыли аудиторию имени погибшего студента, защищавшего Харьков в рядах ТРО, Егора Шумаева. 

Об этом сообщила пресс-служба университета.

«Егор Шумаев был студентом факультета геологии, географии, рекреации и туризма. С первых дней военной агрессии Егор добровольцем пошел защищать Харьков в рядах ТРО, а затем — в рядах Вооруженных сил Украины мужественно защищал Донбасс», — сказали о студенте в вузе.

Мама студента Людмила Шумаева рассказала, что парню было 19 лет, когда он принял решение идти воевать. Мать просила сына пойти на учебу, а он сказал: «Нет, мама, это моя обязанность, я должен защищать нашу Родину, наш дом».

После тяжелого ранения в конце 2022 года врачи в течение нескольких дней боролись за его жизнь, однако полученные ранения оказались несовместимы с жизнью.

Отныне аудитория 5-66 главного корпуса в вузе имеет имя Егора Шумаева.

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Фото: прес-служба ХНУ им. Каразина

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Автор: Виктория Яковенко
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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 15 июня 2023 в 14:03;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В ХНУ им. Каразина открыли аудиторию имени погибшего студента, защищавшего Харьков в рядах ТРО, Егора Шумаева. ".