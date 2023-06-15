В «Каразина» открыли аудиторию в честь погибшего студента, защищавшего Харьков
В ХНУ им. Каразина открыли аудиторию имени погибшего студента, защищавшего Харьков в рядах ТРО, Егора Шумаева.
Об этом сообщила пресс-служба университета.
«Егор Шумаев был студентом факультета геологии, географии, рекреации и туризма. С первых дней военной агрессии Егор добровольцем пошел защищать Харьков в рядах ТРО, а затем — в рядах Вооруженных сил Украины мужественно защищал Донбасс», — сказали о студенте в вузе.
Мама студента Людмила Шумаева рассказала, что парню было 19 лет, когда он принял решение идти воевать. Мать просила сына пойти на учебу, а он сказал: «Нет, мама, это моя обязанность, я должен защищать нашу Родину, наш дом».
После тяжелого ранения в конце 2022 года врачи в течение нескольких дней боролись за его жизнь, однако полученные ранения оказались несовместимы с жизнью.
Отныне аудитория 5-66 главного корпуса в вузе имеет имя Егора Шумаева.
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- • Дата публикации материала: 15 июня 2023 в 14:03;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В ХНУ им. Каразина открыли аудиторию имени погибшего студента, защищавшего Харьков в рядах ТРО, Егора Шумаева. ".