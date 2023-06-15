В «Каразина» открыли аудиторию в честь погибшего студента, защищавшего Харьков

В ХНУ им. Каразина открыли аудиторию имени погибшего студента, защищавшего Харьков в рядах ТРО, Егора Шумаева.

Об этом сообщила пресс-служба университета.

«Егор Шумаев был студентом факультета геологии, географии, рекреации и туризма. С первых дней военной агрессии Егор добровольцем пошел защищать Харьков в рядах ТРО, а затем — в рядах Вооруженных сил Украины мужественно защищал Донбасс», — сказали о студенте в вузе.

Мама студента Людмила Шумаева рассказала, что парню было 19 лет, когда он принял решение идти воевать. Мать просила сына пойти на учебу, а он сказал: «Нет, мама, это моя обязанность, я должен защищать нашу Родину, наш дом».

После тяжелого ранения в конце 2022 года врачи в течение нескольких дней боролись за его жизнь, однако полученные ранения оказались несовместимы с жизнью.

Отныне аудитория 5-66 главного корпуса в вузе имеет имя Егора Шумаева.